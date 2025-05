Adžić, stagione finita

Vasilije Adžić, talento montenegrino della Juventus Next Gen, chiude anzitempo la sua stagione in Serie C. Con sole 10 presenze, non raggiunge le 25 necessarie per i playoff. Il 18enne, fermato da un problema muscolare, salta le ultime gare. Nonostante il forfait, lascia il segno: 4 gol

