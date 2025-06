Questa notte alle ore 03.00 italiane inizierà il Mondiale dei nerazzurri. Sarà Monterrey Inter la sfida numero uno per Chivu sulla panchina della Beneamata. L’Inter si presenterà alla partita con qualche problema a livello di numeri, sono infatti molti i giocatori acciaccati che non prenderanno parte alla partita. Da Bisseck

You may also like