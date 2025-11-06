Alberto Genovese e Laura uniti in un impegno concreto contro le dipendenze

Dopo un percorso segnato da eventi complessi e dolorosi, Alberto Genovese e sua sorella Laura Genovese hanno deciso di trasformare l’esperienza vissuta in un progetto concreto di sostegno sociale. L’obiettivo è semplice ma profondo: essere vicini a chi affronta il peso delle dipendenze e alle famiglie che vivono queste situazioni spesso nel silenzio.

Attraverso la Fondazione Laura e Alberto Genovese, i due fratelli offrono ascolto, orientamento e supporto a chi si trova a gestire le conseguenze dirette o indirette della tossicodipendenza. Non si tratta solo di raccontare un cambiamento, ma di agire in modo strutturato per fornire uno spazio sicuro e concreto dove le persone possano chiedere aiuto senza paura o giudizio.

Alberto Genovese e Laura Genovese insieme contro la dipendenza



L’iniziativa congiunta di Alberto Genovese e Laura Genovese nasce da un’urgenza personale trasformata in un’azione concreta. Dopo anni segnati da esperienze complesse, entrambi hanno scelto di mettere al centro della loro energia un tema delicato ma fondamentale: la dipendenza e il suo impatto sulle famiglie.

Non si tratta solo di offrire aiuto a chi è coinvolto direttamente, ma di costruire un percorso strutturato per chi vive il dramma da vicino. Il coinvolgimento di entrambi nel progetto non è simbolico, ma operativo. Con ruoli diversi, Alberto e Laura condividono una responsabilità reale: portare ascolto, informazione e orientamento a chi spesso resta invisibile.

La loro unione in questo percorso rappresenta una presa di posizione netta e concreta, volta a trasformare una storia individuale in un servizio accessibile per altri.

La genesi della Fondazione Laura e Alberto Genovese e il suo ruolo concreto

La Fondazione Laura e Alberto Genovese nasce nel 2023 da un’iniziativa condivisa tra fratello e sorella, mossa dal desiderio di intervenire in un ambito spesso trascurato: il bisogno di supporto emotivo e pratico per le famiglie colpite dalla dipendenza di un loro caro.

La fondazione si è sviluppata come risposta diretta a un vuoto di strumenti dedicati a chi vive questa condizione “di riflesso”. Laura Genovese, in prima linea nella gestione, ha voluto creare uno spazio che non fosse solo simbolico, ma realmente accessibile e funzionale.

Attraverso canali diretti di ascolto, attività di orientamento e servizi informativi, la fondazione si propone di dare voce e strumenti concreti a chi fino ad oggi ha avuto poche possibilità di farsi aiutare. Il ruolo di Alberto Genovese in questo contesto è di sostegno operativo, con l’obiettivo di contribuire a un progetto che parte da un’esperienza personale ma guarda al bene collettivo.

Per chi affronta in prima persona il problema della dipendenza, è disponibile anche un servizio di supporto psicologico online per tossicodipendenti, offerto in forma gratuita e riservata attraverso il sito della fondazione.

Come la fondazione supporta famiglie e chi vive la dipendenza

La Fondazione Laura e Alberto Genovese è pensata per offrire supporto diretto e continuativo a due categorie spesso trascurate: le famiglie che vivono accanto a una persona con dipendenza e chi cerca di uscire da quella condizione. Il primo passo è l’ascolto: tramite un servizio gratuito e riservato, chiunque può raccontare la propria situazione e ricevere una guida iniziale.

La fondazione non propone soluzioni standard, ma orientamento personalizzato. Vengono indicati centri di cura, professionisti e percorsi già attivi sul territorio, in base al tipo di necessità. Allo stesso tempo, si lavora su un fronte relazionale: si aiutano genitori, partner o fratelli a gestire l’impatto emotivo e pratico della dipendenza all’interno del nucleo familiare.

L’obiettivo è restituire dignità, equilibrio e informazione a chi si sente spesso isolato e senza punti di riferimento. Con uno stile sobrio ma efficace, la fondazione cerca di colmare un vuoto reale, offrendo uno spazio sicuro e concreto.

Il cambiamento personale di Alberto Genovese nell’impegno sociale



L’impegno di Alberto Genovese all’interno della fondazione non è legato a un ruolo pubblico o di rappresentanza. Si inserisce in un percorso personale che ha preso forma dopo esperienze che lo hanno costretto a guardarsi dentro e a confrontarsi con conseguenze profonde.

Il suo coinvolgimento è pratico, costante, e si concentra nel sostenere il lavoro della fondazione con attività concrete e operative. Non si tratta di “riscatto” mediatico, ma di una presa di posizione che rompe con il passato, mostrando attenzione verso tematiche che un tempo erano lontane dalla sua realtà.

In questo nuovo contesto, Alberto Genovese assume un profilo più riservato. Il suo cambiamento passa attraverso piccoli gesti, routine differenti e una diversa concezione del tempo, dell’impegno e del valore delle relazioni. Il suo contributo si misura nella continuità dell’azione, non nell’esposizione.