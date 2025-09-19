LOGIN
venerdì, Settembre 19, 2025
Cronaca

Centro Medico Morandi: un punto di riferimento per la salute

Il Centro Medico Morandi è una struttura sanitaria moderna e altamente qualificata, situata in Viale Giorgio Morandi 199, 00155 Roma. Centro Medico Morandi Offriamo una vasta gamma di servizi medici specialistici, garantendo un approccio integrato alla salute dei nostri pazienti.

Servizi offerti

Presso il nostro centro medico, è possibile accedere a diverse specialità, tra cui:

  • Medicina generale
  • Cardiologia
  • Dermatologia
  • Ortopedia
  • Oculistica
  • Fisioterapia
  • Laboratorio analisi

Grazie alla presenza di professionisti qualificati e all’utilizzo di tecnologie avanzate, garantiamo un’assistenza sanitaria di alta qualità.

Pacchetti salute

Per offrire un servizio completo e personalizzato, abbiamo creato dei pacchetti salute che comprendono:

  • Pacchetto Base: per una valutazione generale dello stato di salute.
  • Pacchetto Cardiologico: per monitorare la salute del cuore.
  • Pacchetto Donna: specifico per le esigenze femminili.
  • Pacchetto Sportivo: per atleti e appassionati di sport.

Questi pacchetti sono pensati per rispondere alle diverse necessità dei nostri pazienti, offrendo un percorso di cura completo e mirato.

Orari di apertura

Il Centro Medico Morandi è aperto dal lunedì al sabato, dalle 07:00 alle 20:30. La domenica siamo chiusi. Per maggiori informazioni o per prenotare una visita, non esitare a contattarci.

Call to Action

Per maggiori informazioni o per prenotare una visita, visita il nostro sito ufficiale: https://www.centromedicomorandi.it/

📞 Telefono: 0687653144

📧 E-mail: info@centromedicomorandi.it

Il nostro team è a tua disposizione per ogni esigenza sanitaria. Non aspettare, prenditi cura della tua salute oggi stesso!

