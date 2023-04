Firenze, 20 apr – Nella notte il carro di un treno merci ha deragliato tra Firenze Castello e Sesto Fiorentino. Fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti, ma l’infrastruttura ha riportato seri danni. E’ quanto riferito in una nota diramata da Rete ferroviaria italiana, che informa che in conseguenza della fuoriuscita dai binari di un carro di un treno merci la circolazione è attualmente interrotta tra Firenze Castello e Bologna.

Treno deragliato a Firenze, oggi ritardi e cancellazioni

Sarà dunque una giornata complicata per i pendolari, tra caos, ritardi e possibili treni cancellati, perché nell’interruzione sono coinvolti i servizi dell’Alta Velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma. I tecnici di Rfi sono al lavoro, ma occorreranno diverse ore prima di un ritorno alla normalità della circolazione. A quanto appreso da La Nazione, i treni Alta velocità, InterCity e regionali oggi potranno subire ritardi fino a 180 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso. Tra Firenze e Prato è attivo il percorso alternativo con il bus.

Caos in stazione a Milano e Roma

Notevoli disagi si stanno già registrando per gli utenti in diverse stazioni ferroviarie. Segnalati ad esempio in Stazione Centrale a Milano, ma anche a Roma Termini, dove alle domande dei viaggiatori è stato risposto: “Prima delle 17 non ci saranno treni per Milano”. Per consultare i monitor aggiornati di partenze/arrivi dalle stazioni, ovvero per capire lo stato del proprio treno in tempo reale, è possibile consultare il seguente link cliccando qui.

La Redazione