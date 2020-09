Roma, 16 set – A 48 ore dalla messa in onda della prima puntata del Grande Fratello Vip 5 è già bufera sui partecipanti. Dopo il ritiro di Tommaso Zorzi per sospetto Covid e la defezione di Flavia Vento, che ha dato forfait fuggendo in lacrime dalla casa per la mancanza dei suoi adorati cani, è stato poi il turno di Fausto Leali. Il cantautore bresciano si è infatti lasciato andare ad affermazioni piuttosto coraggiose su Benito Mussolini, facendo immediatamente esplodere la polemica sui social. Tanto che ora un nutrito contingente di «anime belle» tra gli utenti della Rete sta chiedendo a gran voce l’espulsione dal reality del cantante che vinse Sanremo cantando Ti Lascerò con Anna Oxa.

Ma cerchiamo di capire cosa è successo. All’interno della casa del Gf, confrontandosi con un gruppetto di inquilini, Leali faceva notare come in generale il pubblico tenda a giudicare il prossimo basandosi solo sugli errori commessi e non sulle qualità o i risultati positivi messi a segno nel corso della vita. E per sottolineare maggiormente il concetto, il cantautore ha voluto portare nientemeno che l’esempio di Sua Eccellenza, dicendo: «Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini».

A nulla è valso il tentativo della regia di coprire parte delle affermazioni di Leali – e di alcune voci che annuivano in sottofondo dicendo «E’ vero» –, la «frittata» era ormai fatta e la gogna social si era già attivata in modo irreversibile, per la gioia dei detrattori, ma anche di parecchi fan del Duce che si sono riscoperti fan di Leali. Quale sorte aspetta il cantautore? I gendarmi dello showbusiness politicamente corretto gliela faranno passare liscia? Lo scopriremo solo vivendo. Quello che invece ci auguriamo di cuore, è che il Fausto nazionale non ritratti, non faccia ammenda e non chieda scusa per aver detto semplicemente ciò che pensava, come sovente accade in questi casi. Lo speriamo di cuore.

non Fausto Leali che elogia Mussolini e il #GFVIP che cerca di censurare tutto😭😭 pic.twitter.com/GUKqCFm44f — ah? (@NoAllora) September 15, 2020

Cristina Gauri