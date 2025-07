Manutenzione serramenti in PVC: come conservarli al meglio nel tempo

I serramenti in PVC rappresentano una delle scelte più diffuse per finestre e porte grazie alle loro ottime proprietà isolanti, alla durata nel tempo e alla bassa necessità di interventi. Tuttavia, anche se resistenti e poco esigenti, è importante effettuare una corretta manutenzione dei serramenti in PVC per mantenerne intatte funzionalità ed estetica nel corso degli anni.

In questo articolo vediamo perché è importante prendersene cura, quali sono le operazioni più utili e a chi affidarsi per una manutenzione professionale e senza rischi.

Perché fare manutenzione ai serramenti in PVC?

Sebbene il PVC sia un materiale altamente resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all’umidità, nel tempo può comunque sporcarsi, perdere lucentezza o avere bisogno di piccole regolazioni. La manutenzione dei serramenti in PVC consente di:

Prolungare la durata del prodotto

Evitare problemi di chiusura o apertura

Mantenere le guarnizioni elastiche ed efficienti

Prevenire infiltrazioni di aria o acqua

Conservare l’aspetto estetico originale

Come si effettua la manutenzione dei serramenti in PVC?

Ecco alcune operazioni base da svolgere periodicamente per prendersi cura dei tuoi infissi in PVC:

1. Pulizia delle superfici

Utilizza un panno morbido con acqua tiepida e un detergente neutro. Evita prodotti abrasivi o a base solvente che possono danneggiare la superficie.

2. Lubrificazione delle parti mobili

Cerniere, maniglie e meccanismi di apertura/chiusura vanno lubrificati almeno una volta l’anno con un olio specifico per infissi.

3. Controllo delle guarnizioni

Verifica che le guarnizioni in gomma siano integre, morbide e ben aderenti. In caso contrario, vanno sostituite per evitare dispersioni termiche o infiltrazioni.

4. Regolazioni meccaniche

Se noti che le finestre faticano ad aprirsi o chiudersi, può essere necessario intervenire sui punti di ancoraggio e regolare l’infisso. Questo tipo di manutenzione va affidato a professionisti esperti.

A chi rivolgersi per la manutenzione professionale dei serramenti in PVC a Milano?

Per chi cerca un servizio serio, affidabile e professionale per la manutenzione di serramenti in PVC a Milano, la scelta ideale è affidarsi a specialisti del settore. Il team di Serramenti in PVC Milano offre assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla possibilità di sostituire componenti usurati o guasti.

Conclusione

Investire nella manutenzione dei serramenti in PVC significa garantire comfort, efficienza energetica e bellezza alla tua casa nel tempo. Non aspettare che i problemi si presentino: una manutenzione regolare è la chiave per evitare interventi più costosi in futuro.

Hai bisogno di un intervento professionale per la manutenzione dei tuoi infissi?

Contatta subito gli esperti di Serramenti in PVC Milano per un sopralluogo o un preventivo gratuito.

Rendi i tuoi infissi sempre come nuovi, con un servizio puntuale e garantito!