Roma, 25 mag – Il maltempo non dà tregua e colpisce pesantemente anche Brescia e paesi limitrofi. Un violento nubifragio sulla città lombarda e su parte della provincia ha provocato seri danni. In poche ore è caduta l’acqua di un mese, in particolare a Caino, Nave e Concesio in Val Trompia, dove le strade si sono trasformate in torrenti di fango. Mentre a Rezzato è crollato l’argine del Naviglio Grande, con alcune auto parcheggiate finite nel canale. Al momento, fortunatamente, non si segnalano feriti, ma la situazione non è certo delle migliori.

Naviglio crollato, auto in acqua

Brescia e provincia colpite dal maltempo, le situazioni più critiche

Particolarmente critica la situazione nella valle del torrente Garza. A Nave è esondato in diversi punti il torrente Listrea, allagando molte strade. A Caino ha ceduto un terrapieno: fango e detriti hanno invaso una strada. A Brescia città alcuni sottopassi sono allagati e diversi alberi sono caduti sulle auto lungo la salita del Castello.

Stando ai dati resi noti dall’associazione Meteopassione.com, la località che ha registrato il maggior accumulo in provincia di Brescia è Caino: 145 millimetri di pioggia caduta, di questi 107 mm in meno di un’ora (è in pratica l’equivalente di 107 litri di acqua per metro quadrato). Poi Nave con 81,3 mm, Brescia con 80 mm, Lumezzane con 76,7 mm, Castelmella con 76,2 mm, Capriano del Colle con 71,1 mm.