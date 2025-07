Rimozione e Smaltimento dell’Amianto: sicurezza, normativa e interventi professionali

La rimozione e smaltimento dell’amianto è un’attività indispensabile per tutelare la salute delle persone e l’ambiente. Questo materiale, un tempo molto utilizzato in edilizia per le sue proprietà isolanti e ignifughe, è oggi riconosciuto come altamente pericoloso per l’uomo. Per questo motivo è fondamentale affidarsi a ditte specializzate per la bonifica dell’amianto, seguendo tutte le normative vigenti.

Scopri in questo articolo perché la rimozione dell’amianto è importante, come avviene il processo di smaltimento e a chi rivolgersi per un intervento professionale, sicuro e certificato.

Perché è importante rimuovere l’amianto?

L’amianto, noto anche come eternit, è pericoloso solo quando si degrada e rilascia fibre microscopiche nell’aria. L’inalazione di queste fibre può causare gravi patologie respiratorie, come asbestosi, mesotelioma e tumori ai polmoni.

Per questo motivo la rimozione dell’amianto deve essere effettuata da aziende autorizzate, che rispettano tutte le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Come avviene la rimozione e lo smaltimento dell’amianto?

Il processo di rimozione e smaltimento dell’amianto comprende diverse fasi:

Sopralluogo tecnico e analisi del materiale contenente amianto Redazione di un piano di lavoro da presentare all’ASL Messa in sicurezza dell’area con confinamento e segnaletica Rimozione dell’amianto con attrezzature a norma Confezionamento e trasporto presso impianti autorizzati Smaltimento dell’amianto in discariche specializzate

Tutto il processo è tracciato e certificato per garantire la massima sicurezza e legalità.

Quando è obbligatoria la rimozione dell’amianto?

La legge non impone la rimozione obbligatoria dell’amianto se in buono stato e non deteriorato, ma richiede il monitoraggio e la manutenzione. Tuttavia, se il materiale è friabile, danneggiato o soggetto a usura, è necessario intervenire con urgenza.

In caso di ristrutturazioni o demolizioni, la bonifica dell’amianto diventa sempre obbligatoria.

Affidati a professionisti per lo smaltimento dell’amianto a Roma

Se ti trovi a Roma o provincia e hai bisogno di una ditta specializzata nella rimozione e smaltimento dell’amianto, puoi contare su Smaltimento Amianto Roma , leader nel settore da anni.

L’azienda è regolarmente iscritta all’Albo Gestori Ambientali, opera nel pieno rispetto della normativa e garantisce interventi rapidi, sicuri e certificati.

Contattaci per un preventivo gratuito

📍 Visita il sito: www.smaltimentoamiantoroma.com

📞 Telefono: 389 464 8009

📧 E-mail: info@smaltimentoamiantoroma.com

Proteggi la tua casa, i tuoi cari e l’ambiente. Scegli oggi stesso un intervento professionale di rimozione e smaltimento dell’amianto.