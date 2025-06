Spurgo Fosse Biologiche: un servizio essenziale per l’igiene e la sicurezza

Siamo disponibili 24 ore su 24 per interventi urgenti e programmati. Con noi, la tua fossa biologica è sempre in buone mani.

La frequenza dello spurgo fosse biologiche varia in base all’utilizzo e alla capienza del serbatoio. In genere, è consigliabile intervenire almeno una volta all’anno. Tuttavia, segnali come odori sgradevoli, scarichi lenti o gorgoglii insoliti possono indicare la necessità di un intervento immediato.