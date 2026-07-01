Analisiseogratis.it apre i battenti, Max Del Rosso: “Volevo rimettere l’esperto al centro”

Chi cerca su Google “analisi SEO gratis” trova quasi sempre la stessa cosa: un software che, in cambio dell’indirizzo del sito, restituisce una schermata di numeri e semafori colorati. Max Del Rosso, consulente che lavora nel digitale dal 1997, ha deciso di prendere la strada opposta e ha messo online analisiseogratis.it, un servizio in cui a esaminare il sito è una persona. Lo abbiamo raggiunto per farsi spiegare la scommessa.

Partiamo dal nome. Un’analisi davvero gratis, in un settore dove tutto si paga?

Gratis sul serio, sì. Chi richiede l’analisi non lascia un metodo di pagamento e non sottoscrive nulla. Riceve un parere concreto sul proprio sito, via email o in videochiamata, e finisce lì se vuole. Mi rendo conto che detto così suoni strano, ma il punto è un altro: volevo che le persone capissero la differenza tra un referto sputato da un programma e un giudizio di chi quel mestiere lo fa da anni.

Quella differenza, in pratica, dove sta?

Sta nell’interpretazione. Uno strumento conta i link che arrivano a un sito e ti dà un punteggio. Non ti dice se quei link valgono qualcosa, se ti stanno aiutando o se ti stanno trascinando giù. Mi è capitato di vedere aziende soddisfatte del loro bel numero verde che in realtà si portavano dietro un profilo di collegamenti tossici, roba che le penalizzava da mesi senza che nessuno se ne fosse accorto.

Lei si occupa solo di una parte della SEO. Perché questa scelta?

Perché credo nel mestiere fatto bene, e per farlo bene devi restringere il campo. Io mi occupo di SEO off-page, cioè della reputazione che un sito si costruisce fuori da sé, attraverso i link che riceve. È la parte che pesa di più sull’autorevolezza agli occhi di Google ed è anche quella dove un errore si paga caro. Non tocco i contenuti, la pubblicità, lo sviluppo dei siti. Per quelle cose ci sono altri bravi professionisti, e indirizzo volentieri.

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha moltiplicato questi strumenti automatici. Non rischia di andare controcorrente?

Vado controcorrente di proposito. L’automazione ha reso i tool più veloci e più diffusi, e va benissimo per raccogliere dati. Il problema nasce quando un imprenditore li usa come unica bussola e si fida di consigli applicati alla cieca. Google cambia le proprie regole più volte l’anno, e un automatismo applica la stessa ricetta a situazioni diversissime. A volte aggiusta cose che andavano lasciate stare. La tecnologia ti fa vedere il problema, ma risolverlo resta un lavoro di testa.

Come si svolge, nel concreto, una sua analisi?

Guardo il profilo dei collegamenti in entrata del sito e lo restituisco in modo che si capisca, anche se chi mi ascolta non è del settore. Controllo l’autorevolezza del dominio, la qualità dei backlink, la naturalezza dei testi di ancoraggio, eventuali segnali di spam, e confronto il sito con i suoi concorrenti diretti. Chi preferisce riceve tutto via email; chi vuole, ci mettiamo mezz’ora in videochiamata e lo guardiamo insieme, schermo condiviso.

Mezz’ora a testa, gratis. Quante richieste riesce a seguire?

Poche per scelta, qualche analisi a settimana. Seguo personalmente ognuna, quindi non posso e non voglio lavorare a volume. Chi trova gli slot occupati controlla la settimana dopo. Preferisco fare bene poche cose che male tante: è la stessa logica per cui ho ristretto il campo del mio lavoro.

A chi si rivolge questo servizio?

A chi ha un sito e non capisce perché non lo trova nessuno. Piccole imprese soprattutto, ma il metodo vale anche per progetti più grandi, nazionali o internazionali. Lavoro pure al fianco di agenzie e consulenti che non vogliono gestire internamente la parte di link building e si appoggiano a me. In quel caso resto dietro le quinte.

Una previsione: un servizio così, fondato sulla persona invece che sul software, ha futuro?

Lo scopriremo. Io credo che davanti a un sito in difficoltà valga ancora qualcosa il parere di qualcuno che ci ha messo le mani per vent’anni. Il mercato è pieno di pulsanti che promettono di sistemare tutto da soli. Analisiseogratis.it parte dall’idea contraria, che alcune cose richiedano un occhio allenato. Se ho ragione, lo diranno le persone che proveranno.

Per richiedere l’analisi gratuita del proprio sito è disponibile il servizio di analisi SEO gratis sul sito del consulente.