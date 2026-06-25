Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Cos’è, come ti coinvolge e come si calcola.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) costituisce uno dei pilastri fondamentali del diritto del lavoro italiano. Trattasi di una retribuzione al lavoratore, in forma differita e che si accumula nel tempo durante la vigenza del contratto di lavoro. Tale emolumento è reso puntuale durante il periodo lavorale e viene corrisposta al momento della cessazione della relazione lavorativa, indipendentemente dalla causa che la determina. La normativa sul TFR è oggi disciplinata principalmente dall’articolo 2120 del Codice civile italiano, con le modifiche introdotte dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha sostituito la precedente indennità di anzianità, riformando profondamente le modalità di calcolo, la rivalutazione e l’ambito soggettivo del diritto. Questo diritto sorge esclusivamente nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Ne beneficiano quindi i lavoratori dipendenti del settore privato, ma anche i dipendenti pubblici assunti dopo il 2000 con un rapporto di lavoro “contrattuale”, ai quali si applica la disciplina del TFR in sostituzione dei tradizionali sistemi di indennità di fine servizio. Sono esclusi da tale indennità i lavoratori autonomi.

Come si calcola il TFR?

Il calcolo del TFR segue una logica precisa e trasparente. Ogni anno di lavoro genera un’indennità equivalente a una parte della retribuzione annuale, determinata secondo la seguente formula: TFR annuale = retribuzione utile annuale / 13,5Il coefficiente 13,5 è fisso e rappresenta il divisore convenzionale stabilito dalla legge. La retribuzione utile comprende tutte le somme percepite in occasione del rapporto di lavoro a titolo non occasionale: stipendio base, integrazioni salariali, premi e indennità ricorrenti, maggiorazioni per straordinari o turni, provvigioni e persino le prestazioni in natura come il valore convenzionale del vitto e dell’alloggio. Sono escluse le somme versate a mero titolo di rimborso spese. Comunque, per sapere dettagliatamente come effettuare un calcolo tramite esempi, è possibile accedere alla pagina dedicata alla tassazione del TFR in modo sicuro e preciso.

La rivalutazione annuale

Una delle caratteristiche più importanti del TFR è il suo meccanismo di rivalutazione, che protegge il capitale accumulato dall’erosione inflazionistica. Ogni anno, gli importi già accantonati vengono rivalutati applicando un tasso composto costituito da due elementi:

– una componente fissa dell’1,5% annuo (pari allo 0,125% mensile);

– una componente variabile pari al 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, certificato dall’ISTAT in relazione al mese di dicembre dell’anno precedente. Questo meccanismo garantisce che il TFR mantenga il proprio potere d’acquisto nel tempo, rivalutandosi sempre, salvo in rarissimi casi di deflazione. Sulla rivalutazione così calcolata, il datore di lavoro è tenuto ad applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 17%, che viene versata all’Erario.

Gli anticipi sul TFR

La legge prevede la possibilità di richiedere un anticipo sul TFR accumulato, ma solo se vengono soddisfatte condizioni ben precise: possono richiederlo i lavoratori che abbiano compiuto almeno otto anni di servizio presso la stessa azienda. L’anticipo viene concesso una sola volta durante l’intero rapporto di lavoro e fino a un limite massimo del 70% dell’importo accumulato. I motivi che lo giustificano sono espressamente due: spese sanitarie straordinarie riconosciute da strutture pubbliche, oppure l’acquisto della prima abitazione di residenza per sé o per i figli, documentato da atto notarile. Da parte sua, il datore di lavoro è tenuto a concedere gli anticipi ogni anno al massimo al 10% dei lavoratori aventi diritto e, in ogni caso, al 4% del totale dei dipendenti. La giurisprudenza, con recenti sentenze della Corte di Cassazione, ha ribadito l’illegittimità del versamento mensile del TFR in busta paga, anche se fosse stato stabilito tramite accordi individuali. L’anticipo, per sua stessa natura, deve rimanere un’eccezione «una tantum» alla regola generale del pagamento differito.

TFR in azienda o in un fondo pensione?

Il lavoratore, entro sei mesi dalla prima assunzione, deve prendere una decisione importante: destinare il TFR che verrà generato all’azienda o a un fondo pensione complementare. In caso di mancata manifestazione della propria scelta, si attiva il meccanismo del tacito assenso, in base al quale il TFR viene automaticamente destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro. Una decisione saggia sarebbe quella di lasciare il TFR in azienda, poiché ciò garantisce sicurezza e liquidità, con una rivalutazione certa legata all’inflazione. Anche se destinarlo a un fondo pensione potrebbe offrire rendimenti potenzialmente più elevati nel lungo termine e significativi vantaggi fiscali, tuttavia questa scelta comporterebbe dei costi di gestione e una minore flessibilità. Questa scelta, come sempre, dipende dalle esigenze e dalla strategia previdenziale di ciascuno.

In definitiva, il TFR è uno strumento complesso ma straordinariamente utile per la tutela del lavoratore. Conoscere i suoi meccanismi di calcolo, i vantaggi fiscali e le possibilità di anticipo permette di prendere decisioni informate e di sfruttare al massimo questo diritto fondamentale. Sia i datori di lavoro che i dipendenti hanno a disposizione lo strumento presentato per analizzare adeguatamente la propria situazione specifica.