Cartomanzia, un florido affare per alcune imprese

Sia pure mantenendo una distanza rigorosa dalle istanze irrazionali su cui si fondano le pratiche esoteriche, è indubbio che nessuno può esimersi dal constatare che la scelta di rivolgersi ai cartomanti sia una prassi condivisa ancora da molte persone nella società contemporanea. Esiste dunque chi riconosce ai dati conoscitivi prodotti dai consulti di cartomanzia una maggiore attendibilità rispetto a quelli individuati attraverso il metodo razionale. La promessa di scoprire rapidamente nuove strategie cui ricorrere per salvare un rapporto di coppia da un naufragio irreversibile offre del mondo esoterico l'idea di una dimensione nella quale trovare verità incontestabili. Al dolore provocato da una separazione alcuni individui reagiscono ricorrendo agli operatori di questo singolare settore ai quali assegnano la missione di scoprire le cause di una crisi sentimentale e scovare rimedi che allontanino la relazione amorosa dalla certezza di un suo insanabile fallimento. Pertanto rifiutare tali dinamiche se da una parte rappresenta una decisione ampiamente accettabile, dall'altra costringe coloro che la manifestano a chiudere gli occhi sulla comprensione di questo fenomeno e, dunque, sui reali motivi che alimentano un giro di affari milionario. Posto che l'attività di cartomante è non di rado svolta lontano dalle luci della cronaca e che alla ribalta mediatica talvolta giunge come espressione di una condotta moralmente riprovevole, occorre tuttavia sottolineare che ancora oggi è in grado di suscitare una fascinazione irresistibile nell'opinione pubblica. Il che giustifica la nascita di numerose imprese che, presentando al telefono un'interpretazione dei tarocchi a qualsiasi ora del giorno, riescono a maturare annualmente dei profitti invidiabili. Investendo denaro in campagne pubblicitarie prevalentemente realizzate sulla rete, tali aziende offrono un servizio che abbraccia una larga platea di appassionati.

Quali sono le tematiche principali sviluppate durante i consulti esoterici al telefono ? cartomanzia

Dotate di un call center teso fino a tarda notte a proporre una lettura dei tarocchi al telefono, alcune società intendono in questo modo garantire ai propri clienti la soluzione in tempi brevi dei loro problemi amorosi o lavorativi. Dalle interviste rilasciate dai titolari di queste imprese risulta chiaro che ai cartomanti da loro selezionati vengono rivolte domande che perlopiù investono la sfera amorosa. Perfino la necessità di porre le basi per individuare un'occupazione lavorativa che assicuri dignità sociale e benessere economico viene surclassata dall'esigenza di risolvere una drammatica situazione tra partner. E' dunque l'amore perduto a sollecitare alcuni a richiedere agli operatori esoterici un parere che alimenti la loro speranza di recuperare la fiducia e la passione della propria dolce metà. Disposti a pagare pur di ascoltare una rotta da seguire indicata dal loro cartomante di fiducia, i clienti possono contare oggi su una severa trasparenza imposta per legge a quelle aziende che forniscono un'interpretazione delle carte al telefono. Tali imprese, infatti, non solo devono chiarire nei loro siti internet le tariffe telefoniche che i consumatori sono tenuti a pagare per accedere ai loro servizi, ma sono peraltro obbligate a stabilire una durata della chiamata che non superi i quindici minuti. A tutela dei clienti, quindi, è presente una normativa stringente che risponde anche al principio per cui ogni utile va dichiarato e sottoposto a tassazione. Quando i media denunciano un mercato milionario che ruota attorno alla cartomanzia, fanno spesso riferimento a guadagni che i singoli professionisti sono capaci di acquisire senza dichiararli. Pertanto la traduzione in ambito imprenditoriale di questo antico mestiere ha portato alla luce ricavi che diversamente avrebbero nutrito una realtà sommersa e deregolamentata.

La posizione di chi contesta l’affidabilità dei cartomanti

E' comprensibile che coloro che ritengono sensatamente che l'interpretazione di ogni vicenda umana debba seguire la traiettoria suggerita dalla ragione provino un profondo rigetto delle supposizioni che emergono dalla lettura dei tarocchi. Ed è altrettanto legittimo che i singoli cartomanti o le aziende che si occupano di fornire al telefono una consulenza esoterica siano dai loro contestatori visti come dei millantatori che promuovono illazioni basate su una presunta capacità di predire il futuro. Tuttavia non è accettabile sostenere la tesi per cui ad avvicinarsi al mondo della cartomanzia siano individui deboli e ignoranti poichè questa visione delle cose entra inevitabilmente in conflitto con la consapevolezza che agli operatori esoterici si sono rivolti perfino personaggi che si distinguono nella loro attività per formidabili qualità intellettuali e in generale per una forte personalità.