“Nano mammolo”: l’insulto di Roberto Salis a Giorgia Meloni (Video)

Roma, 12 giu – Quando non si hanno molti argomenti si passa agli insulti, così Roberto Salis, padre di Ilaria, decide di arricchire il suo curriculum mediatico insultando direttamente il premier Giorgia Meloni, definito “nano mammolo” nel contesto dei festeggiamenti per l’elezione della figlia ad europarlamentare.

Meloni “nano mammolo”: l’insulto di Roberto Salis

Il video, riportato sul profilo twitter della nostra collaboratrice Francesca Totolo, è abbastanza esplicito. Si potrebbe togliere anche “abbastanza”, diciamolo pure. Salis insulta direttamente Meloni, senza peli sulla lingua, praticamente in modo gratuito, perché tanto tutto è lecito, forse, dal momento che le querele potrebbero sempre partite. Ma tant’è.

Il padre di #IlariaSalis ha definito “nano mammolo” il presidente del consiglio #Meloni. La mela non cade mai lontano dall’albero. pic.twitter.com/7vmzV7MkgU — Francesca Totolo (@fratotolo2) June 11, 2024

Il miglior disprezzo è la noncuranza

La Meloni nano mammolo spiega tutto da sé. E non ci sarebbe bisogno di andare oltre. Non riportiamo neanche il resto della “riflessione” del signor Salis perché è inutile: chi ha voglia, può guardare il video. Difficile pensare che il premier reagisca legalmente, sia chiaro, anche se non siamo nella sua testa. Ma insomma, farlo forse servirebbe a dare risalto a un personaggio che non ne merita di ulteriore. Del resto, una persona che si esprime in questo modo qualifica pienamente la propria sobrietà, oltre a una profondità intellettuale del tutto discutibile…