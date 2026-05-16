Ceramiche Keope: il gres porcellanato italiano tra cultura industriale e visione contemporanea

Nell’architettura contemporanea, i materiali non svolgono più soltanto una funzione tecnica. Superfici, texture e finiture contribuiscono oggi a definire l’identità degli spazi, influenzando il modo in cui ambienti residenziali, commerciali e collettivi vengono percepiti e vissuti. In questo contesto, il gres porcellanato si è progressivamente affermato come uno degli strumenti progettuali più versatili, grazie alla capacità di unire affidabilità strutturale, ricerca estetica e libertà compositiva.

Tra le realtà che hanno interpretato con maggiore coerenza questa evoluzione si distingue Ceramiche Keope, azienda specializzata nella produzione di superfici in gres porcellanato che, nel corso degli anni, ha consolidato la propria presenza internazionale attraverso una combinazione di innovazione industriale, cultura del design e attenzione alla sostenibilità.

Ceramiche Keope: identità e sviluppo internazionale

Fondata nel 1995 nel distretto ceramico emiliano e oggi parte del Gruppo Concorde, Ceramiche Keope rappresenta una delle espressioni più riconoscibili del Made in Italy nel settore delle superfici ceramiche. La crescita dell’azienda si è sviluppata attraverso un percorso caratterizzato da investimenti continui in ricerca e sviluppo, dall’evoluzione costante dei processi produttivi e da una forte attenzione alla qualità del prodotto finale.

Attualmente, la capacità produttiva supera i 6 milioni di metri quadrati annui, mentre la distribuzione raggiunge oltre 80 Paesi. Un’espansione internazionale che non ha modificato il legame dell’azienda con il territorio d’origine e con quella tradizione manifatturiera italiana che, ancora oggi, continua a rappresentare un valore distintivo nel settore della ceramica.

Alla base della proposta firmata Ceramiche Keope si colloca una visione del gres porcellanato come materiale capace di rispondere alle esigenze dell’architettura contemporanea. Resistenza all’usura, stabilità nel tempo, sicurezza e semplicità di manutenzione sono infatti caratteristiche che rendono queste superfici adatte sia agli ambienti domestici sia ai contesti commerciali, hospitality e contract.

Prestazioni tecniche e ricerca estetica

Parallelamente alle performance tecniche, il brand sviluppa una ricerca estetica orientata alla reinterpretazione dei materiali naturali. Pietra, marmo, cemento, legno e resina diventano riferimenti progettuali tradotti in superfici ceramiche caratterizzate da profondità materica, equilibrio cromatico e varietà tattile.

L’ampia disponibilità di formati, finiture e spessori consente inoltre di progettare ambienti coordinati e continui, superando la tradizionale separazione tra spazi indoor e outdoor. Che si tratti di piastrelle bagno, di superfici dedicate alle zone living o di spazi wellness, le collezioni firmate Ceramiche Keope permettono di sviluppare progetti coerenti sotto il profilo estetico e funzionale.

Uno degli aspetti che caratterizzano maggiormente l’identità di Ceramiche Keope riguarda il rapporto tra innovazione tecnologica e cultura industriale. L’azienda investe costantemente nel perfezionamento dei processi produttivi, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni delle superfici ceramiche e ampliare le possibilità applicative del gres porcellanato.

Il gres porcellanato Made in Italy tra design e innovazione

Questa evoluzione si accompagna a un approccio produttivo orientato alla sostenibilità. Il ciclo industriale prevede infatti il recupero totale delle acque utilizzate durante la lavorazione, il riutilizzo degli scarti di produzione e la riduzione delle emissioni attraverso sistemi di cogenerazione ad alta efficienza. L’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili certificate contribuisce inoltre a rendere il modello produttivo sempre più responsabile sotto il profilo ambientale.

Il percorso intrapreso dall’azienda è confermato anche dalle numerose certificazioni ottenute a livello internazionale. Tra queste figurano ISO 17889, dedicata alla sostenibilità delle piastrelle ceramiche, WELL Building Standard V2 e Declare, riconoscimenti che attestano la qualità ambientale dei prodotti e l’attenzione verso la salubrità degli spazi architettonici. Le superfici Ceramiche Keope risultano inoltre conformi ai protocolli LEED, contribuendo alla realizzazione di edifici progettati secondo criteri avanzati di sostenibilità.

In uno scenario internazionale sempre più orientato verso materiali performanti, durevoli e sostenibili, Ceramiche Keope continua quindi a consolidare il proprio ruolo come interprete contemporaneo del gres porcellanato Made in Italy. Una visione industriale costruita sull’incontro tra innovazione, cultura della materia e attenzione progettuale che consente all’azienda di accompagnare l’evoluzione dell’architettura e dell’interior design contemporanei.