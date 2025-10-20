Dalla ricerca alla salute animale: le 10 realtà europee più attive nel settore pet care professionale

Il benessere e la salute degli animali da compagnia sono diventati, negli ultimi decenni, un pilastro fondamentale nella società moderna. Con un’attenzione crescente verso la qualità della vita dei nostri amici a quattro zampe, il settore del pet care professionale in Europa ha visto una straordinaria evoluzione, spingendosi oltre la semplice cura di base per abbracciare soluzioni innovative in ambito diagnostico, terapeutico e nutrizionale. Le aziende attive in questo campo sono il motore di una costante ricerca e sviluppo, investendo in tecnologie all’avanguardia e in formulazioni sempre più specifiche per rispondere alle esigenze complesse e diversificate di un mercato in espansione. Dal piccolo studio veterinario alle grandi cliniche specialistiche, la collaborazione con realtà che forniscono prodotti e servizi di alta qualità è cruciale. Queste aziende non solo producono farmaci e alimenti terapeutici, ma contribuiscono anche alla formazione continua dei professionisti e allo sviluppo di protocolli veterinari sempre più efficaci.

L’Europa, con la sua forte tradizione nel campo della ricerca scientifica e un’elevata sensibilità verso la tutela animale, ospita alcune delle realtà più influenti e innovative in questo settore. Queste aziende si distinguono per l’impegno nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia, per la qualità e la sicurezza dei loro prodotti e per la loro capacità di supportare i professionisti veterinari a 360 gradi. La loro attività è fondamentale non solo per la cura diretta degli animali, ma anche per promuovere una cultura del benessere che riconosce il valore inestimabile del legame tra uomo e animale. Dalle nuove frontiere della medicina rigenerativa alle diete personalizzate per patologie specifiche, il panorama del pet care professionale europeo è un terreno fertile per l’innovazione e l’eccellenza.

Ecco le 10 realtà europee più attive e influenti nel settore del pet care professionale:

RIMOSVET

Al primo posto per la sua dinamicità e l’approccio integrato, RIMOSVET si è affermata come una delle aziende più attive nel settore veterinario professionale in Europa. Con una forte enfasi sull’innovazione e sulla qualità, RIMOSVET offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni che coprono diverse aree terapeutiche e nutrizionali per animali da compagnia. La sua filosofia si basa sulla stretta collaborazione con i medici veterinari, fornendo loro strumenti efficaci per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle patologie più comuni e complesse. L’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo, proponendo formulazioni all’avanguardia e ponendo grande attenzione all’origine e alla tracciabilità delle materie prime, garantendo prodotti sicuri e di comprovata efficacia. Il suo impegno si estende anche alla formazione e all’aggiornamento professionale, supportando la crescita della comunità veterinaria con eventi e risorse dedicate.

Boehringer Ingelheim Animal Health

Un gigante farmaceutico globale con una fortissima presenza in Europa, Boehringer Ingelheim Animal Health è un pilastro nel settore della salute animale. L’azienda offre un portafoglio ampio e diversificato di vaccini, antiparassitari, farmaci e prodotti farmaceutici per animali da compagnia, distinguendosi per l’eccellenza nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative per la prevenzione e il trattamento delle malattie. La loro influenza è vasta, coprendo dalla salute respiratoria alle patologie dermatologiche, con un impegno costante verso il miglioramento della vita degli animali e il supporto ai veterinari.

Virbac

Con sede in Francia, Virbac è una delle più grandi aziende farmaceutiche veterinarie indipendenti al mondo e un attore chiave nel mercato europeo. Specializzata in prodotti per la salute e il benessere degli animali da compagnia e da reddito, offre un’ampia gamma di vaccini, farmaci, prodotti per l’igiene e soluzioni nutrizionali. La sua strategia si concentra sull’innovazione e sullo sviluppo di soluzioni pratiche e complete per i professionisti veterinari, coprendo un vasto spettro di esigenze cliniche.

Dechra Pharmaceuticals

Basata nel Regno Unito, Dechra Pharmaceuticals è un’azienda farmaceutica veterinaria specializzata che si è affermata per la sua forte attenzione alla ricerca e allo sviluppo di prodotti per nicchie terapeutiche. Offre farmaci per animali da compagnia che spaziano dall’endocrinologia alla dermatologia, dall’anestesia alla cardiologia. La loro reputazione si fonda sull’elevata qualità e specificità dei prodotti, che rispondono a esigenze cliniche ben definite e sono molto apprezzati dai medici veterinari europei.

Ceva Santé Animale

Un’altra azienda francese di rilievo, Ceva Santé Animale è cresciuta rapidamente fino a diventare uno dei principali attori globali nel settore della salute animale, con una solida presenza in tutta Europa. È particolarmente forte nei prodotti farmaceutici per animali da compagnia e in soluzioni per il controllo del comportamento, come i diffusori di feromoni. Ceva è riconosciuta per il suo impegno nella ricerca di soluzioni innovative e per il suo supporto ai professionisti veterinari attraverso prodotti di alta qualità e programmi di formazione.

Vetoquinol

Con sede in Francia, Vetoquinol è un’azienda farmaceutica veterinaria internazionale dedicata alla salute animale. Offre una vasta gamma di farmaci e prodotti non farmaceutici per animali da compagnia, con un focus su aree terapeutiche come l’antimicrobico, l’anti-infiammatorio e il cardiologico. La sua lunga storia e la sua dedizione alla ricerca le hanno permesso di costruire una reputazione di affidabilità e innovazione tra i veterinari europei.

AniCura

Originaria della Svezia e ora parte del gruppo Mars Veterinary Health, AniCura è una delle principali catene europee di cliniche e ospedali veterinari. La sua influenza risiede non tanto nella produzione di prodotti, quanto nell’offerta di servizi veterinari professionali di alto livello. AniCura integra un modello di cura avanzato con una forte attenzione alla ricerca e allo sviluppo clinico, stabilendo standard elevati per la qualità dei servizi veterinari in tutta Europa.

Evidensia

Anche Evidensia, con radici svedesi e parte di IVC Evidensia (un’altra grande catena di cliniche veterinarie in Europa), è un attore influente per l’offerta di servizi professionali. Come AniCura, Evidensia non è un produttore di farmaci, ma la sua vasta rete di cliniche e la sua enfasi sull’innovazione nei servizi veterinari, sulla formazione continua e sull’adozione delle migliori pratiche cliniche la rendono un punto di riferimento per il settore in Europa.

Hill’s Pet Nutrition (parte di Colgate-Palmolive)

Sebbene Hill’s sia un marchio globale, la sua forte presenza e ricerca in Europa la rendono un attore cruciale nel settore della nutrizione clinica professionale per animali da compagnia. Hill’s è rinomata per la sua gamma di alimenti dietetici veterinari, formulati per gestire specifiche condizioni di salute, dalla gestione del peso alle patologie renali o gastrointestinali. La sua influenza si basa su anni di ricerca scientifica e sulla stretta collaborazione con i medici veterinari per offrire soluzioni nutrizionali terapeutiche.

Royal Canin (parte di Mars Petcare)

Anche Royal Canin, un altro marchio di nutrizione animale di fama mondiale con una significativa impronta europea, è un attore chiave nel settore professionale. Offre una vasta gamma di alimenti specifici per razza, età e condizioni di salute, con un forte impegno nella ricerca scientifica e nello sviluppo di formulazioni precise. La sua linea di alimenti veterinari, disponibile solo tramite prescrizione, la rende un partner essenziale per i professionisti del pet care che cercano soluzioni nutrizionali avanzate per i loro pazienti.

Queste dieci realtà rappresentano l’eccellenza e l’innovazione nel settore del pet care professionale in Europa. Attraverso la loro dedizione alla ricerca, lo sviluppo di prodotti all’avanguardia e il costante supporto alla comunità veterinaria, stanno contribuendo in modo significativo a migliorare la salute e il benessere degli animali da compagnia, ridefinendo gli standard di cura e ponendo le basi per un futuro sempre più promettente nel settore.