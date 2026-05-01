Corso coordinatore sicurezza 120 ore: cosa prevede la formazione per CSP e CSE

Nei cantieri edili la gestione della sicurezza non ricade su una sola figura. È un sistema articolato, fatto di responsabilità distribuite e ruoli ben definiti dalla normativa. Tra questi, il coordinatore per la sicurezza occupa una posizione centrale: è chi supervisiona, coordina, redige i piani e risponde delle scelte operative in materia di prevenzione. Per accedere a questo ruolo, il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo specifico da 120 ore, aggiornato all’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.

Corso coordinatore sicurezza 120 ore e struttura della formazione

Quattro moduli, ognuno con contenuti e monte ore stabiliti dalla normativa. Si comincia con quello giuridico: 28 ore sul quadro legislativo di riferimento, dal Titolo I al Titolo IV del D.Lgs. 81/08, con tutto ciò che riguarda obblighi, responsabilità e rapporti tra le figure del processo costruttivo.

Poi c’è il modulo tecnico, 52 ore, il più lungo del percorso. Si entra nel merito dei rischi reali che si incontrano nei cantieri. Per ogni tipologia di rischio si analizzano cause, misure preventive, norme tecniche applicabili. È la parte della formazione che poi entra direttamente nel PSC e nella valutazione dei POS delle imprese.

Sedici ore di modulo metodologico e organizzativo completano la parte teorica, con focus sui contenuti minimi dei piani di sicurezza e sulle dinamiche di coordinamento tra soggetti che operano contemporaneamente sullo stesso sito. Chiude il modulo pratico, 24 ore di lavoro su scenari concreti, esempi reali, simulazioni di PSC e fascicolo dell’opera.

Corso coordinatore sicurezza 120 ore: teoria, pratica e applicazione nei cantieri

Nel passaggio dalla teoria alla pratica, la formazione assume un ruolo determinante nella capacità di gestire situazioni complesse che emergono nei cantieri, dove le variabili operative richiedono decisioni rapide e coordinate. In questo quadro si inserisce un corso per coordinatore della sicurezza nei cantieri da 120 ore, che introduce una logica operativa fondata sull’integrazione tra analisi preventiva e gestione dinamica delle attività. È proprio questa impostazione a incidere sulla capacità di affrontare contesti reali, nei quali la sicurezza non può essere ridotta a una sequenza di procedure standard.

Le competenze richieste oggi a CSP e CSE

Chi ricopre il ruolo di coordinatore lavora su più livelli contemporaneamente. C’è la dimensione normativa, quella tecnica legata all’analisi dei rischi e alla redazione dei documenti, e quella organizzativa: tenere sincronizzate imprese diverse, ciascuna con i propri piani operativi e i propri ritmi di lavoro.

Valutare i POS presentati dalle imprese esecutrici, verificarne la coerenza con il PSC, aggiornarli quando cambiano le condizioni di cantiere sono attività che richiedono metodo e una conoscenza approfondita sia della normativa sia dei processi costruttivi. A questo si aggiunge la gestione delle riunioni di coordinamento, momento in cui il coordinatore deve tradurre le indicazioni del piano in istruzioni operative comprensibili per tutti i soggetti coinvolti.

La formazione da 120 ore serve quindi a sviluppare queste competenze attraverso l’alternanza tra approfondimenti normativi, analisi tecnica dei rischi ed esercitazioni pratiche.

Corso coordinatore sicurezza 120 ore e gestione del rischio

Uno degli snodi centrali della formazione riguarda la lettura del rischio nei cantieri complessi. Quando più imprese lavorano contemporaneamente sullo stesso sito, i rischi non si sommano semplicemente: si moltiplicano per le interferenze tra lavorazioni, perché sono diverse le situazioni che richiedono una valutazione che vada oltre il singolo rischio isolato.

Il modulo tecnico affronta questa dimensione in modo sistematico. L’analisi delle interferenze è uno dei temi su cui si lavora con maggiore attenzione, anche perché è direttamente collegata alla redazione del PSC: il piano deve documentare i rischi delle singole lavorazioni, ma anche quelli generati dalla loro coesistenza.

Differenza tra progettazione ed esecuzione nella sicurezza dei cantieri

CSP e CSE si abilitano con lo stesso percorso formativo, ma operano in momenti diversi del processo costruttivo e con compiti che si differenziano in modo sostanziale.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione lavora prima dell’apertura del cantiere. Elabora il Piano di Sicurezza e Coordinamento sulla base del progetto, stima i costi della sicurezza, predispone il fascicolo dell’opera; un’attività che richiede la capacità di ragionare su possibilità ipotetiche, necessarie per anticipare eventuali rischi che emergeranno nella fase esecutiva.

Il coordinatore in fase di esecuzione subentra quando il cantiere è operativo. Verifica che le imprese rispettino quanto previsto nel PSC, esamina e approva i POS, gestisce le varianti che modificano le condizioni iniziali. Deve farlo mentre i lavori sono in corso, con tempistiche che non sempre consentono riflessioni prolungate.

Corso coordinatore sicurezza 120 ore e preparazione alle situazioni reali

Il modulo pratico chiude il percorso con un lavoro diretto su materiali operativi. Si lavora su esempi reali di PSC, si costruisce il fascicolo dell’opera, si affrontano simulazioni che riproducono situazioni tipiche dei cantieri, per mettere al primo posto la sicurezza sul lavoro.

Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di abilitazione con validità quinquennale. Entro la scadenza dei cinque anni è obbligatorio completare un aggiornamento da 40 ore per mantenere attivo il ruolo. Anche questo aggiornamento può essere svolto online, in modalità sincrona o asincrona a seconda delle preferenze.