Digitalizzazione e suggestione della storia ludica tra videogiochi e casinò

L’universo ludico può vantare origini molto antiche e per quanto riguarda i primi giochi, parliamo di ritrovamenti archeologici che spaziano dalla Cina all’Egitto e che sono relativi a un periodo davvero lontano.

Dalle prime tessere più arcaiche ritrovate in Cina, fino ai dadi realizzati in ossa di elefante ritrovati in Egitto, lo sviluppo ludico è particolarmente interessante, basti pensare che già nell’antica Roma esistevano dei dadi truccati, questo fa comprendere bene l’enorme evoluzione del gioco.

La tecnologia ha sempre viaggiato di pari passo allo stesso processo evolutivo e dai giochi più arcaici alle slot machine online c’è tutta l’antropologia culturale dell’essere umano, definita e controllata dal RTP e dal RNG. La digitalizzazione è soltanto l’ultimo step di questo sviluppo, la stessa roulette e le slot costituivano delle vere e proprie innovazioni, dopo i primi esperimenti durati decenni.

I primi esperimenti elettronici

Quando parliamo dell’universo ludico dobbiamo tornare indietro nel tempo fino ai primi esperimenti realizzati negli anni Quaranta, durante la progettazione di videogiochi elettronici.

Parliamo di progetti della NASA, computer grandi anche diverse stanze e poi arriva Tennis for Two, il primo gioco elettronico che veniva esposto nel museo delle tecnologie americane.

Digitalizzazione niente male: la presa di potere degli Arcade

Quando arriva il digitale i videogiochi “esplodono” le loro potenzialità e nasce la prima console domestica, Atari, che rivoluziona il mondo ludico per sempre. Siamo negli anni ‘70 e le sale giochi prendono il dominio del mercato accompagnate dalla prima evoluzione digitale, esclusivamente a 8 bit: i cabinati Arcade.

Negli anni Ottanta i videogames diventano un vero culto, prima Pacman poi l’conico Super Mario salvano l’industria dei videogiochi da un fallimento annunciato e aumentano ancora di più le vendite delle console domestiche, che entrano nelle case di tutti i ragazzi di adulti nel mondo: è l’era di Nintendo e Sega.

Gli anni ‘90 scorrono velocemente e arriva Internet, è tempo di console dalle grafiche innovative e dei primi multiplayer. L’assetto grafico migliora, ma il mercato rimane profondamente legato ai giochi Arcade, tanto che Minecraft per un periodo supera nelle vendite il Tetris, che ha poi recuperato negli ultimi anni e oggi è ancora il gioco più venduto al mondo.

Casinò online e diretta live streaming

Se c’è una categoria che ha aiutato negli ultimi vent’anni lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione , è proprio quella dei casinò online. Negli anni novanta furono regolarizzate le prime piattaforme nelle isole caraibiche di Antigua e Barbuda, mentre il Web si preparava alle app per smartphone e alla diretta live streaming.

I casinò digitali hanno contribuito notevolmente allo sviluppo della diretta live streaming, che oggi consente di giocare in tempo reale con un vero croupier o una dealer. Questo sviluppo ha dato modo anche di offrire un lavoro di pari opportunità, non a caso abbiamo detto una dealer, perché in questo settore ci sono sia uomini che donne che esplorano l’universo ludico e che offrono le loro prestazioni agli utenti.

Storia e archeologia nelle grafiche 3D fino alla realtà virtuale

Una delle caratteristiche peculiari dello sviluppo tecnologico riguarda proprio il tornare indietro nel tempo e sfruttare le dinamiche vintage per ricreare quel tipo di atmosfere.

Nel periodo contemporaneo, con la realtà virtuale è possibile tornare indietro nel tempo all’Antica Roma, così come i casinò online hanno sempre rivisitato tutta la loro storia ludica, presentando grafiche tematiche ispirate al cinema, allo sport, alla letteratura, alla scena fantasy e horror: ossia, tutto ciò che può essere rappresentato tra i rulli della slot.

Lo sviluppo del 3D è stato tra le prime evoluzioni grafiche, arrivato quasi in contemporanea con la nascita del Web, ma attualmente la realtà virtuale e il metaverso costituiscono il prossimo passo che la categoria ludica si prepara ad attraversare.