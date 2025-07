Scherzi e burle: ecco i calciatori più folli e divertenti della storia

Sempre più spesso accade che i calciatori più vincenti nelle scommesse sportive siano anche i più folli, alcuni fanno scherzi anche divertenti, altri burle un po’ più pesanti, in un mix di colpi spettacolari in campo e colpacci divertenti dietro le quinte.

Poi ci sono i pesci d’aprile e anche in quel caso c’è stato qualche scherzo riuscito, con la notizia che ha fatto il giro del mondo. Insomma, tra Champions, Mondiale, Europeo e campionati ce n’è per tutti i gusti e per ogni tipo di risata.

Gattuso contro Pirlo e lo scherzo di Gascoigne

Quella tra Gattuso e Pirlo è stata una faida (amichevole) infinita, iniziata nel Milan e proseguita in Nazionale. Una volta Andrea Pirlo, prese il cellulare di Gattuso e inviò un messaggio a Galliani in cui diceva di voler vendere sua sorella al Milan.

Gennaro Gattuso oggi è il nuovo CT degli Azzurri e pensare che quando era ai Glasgow Ranger, Gascoigne gli fece trovare una sorpresa disgustosa nei calzini dopo l’allenamento: si trattava di rifiuti organici solidi.

Ancora Gascoigne e le sue burle sempre più folli

Non si può parlare di scherzi, senza citare Paul Gascoigne, in arte Gazza. Quando arrivò alla Lazio e vide per la prima volta Dino Zoff così serio, iniziò a pregare i compagni di farlo ridere, chiedendo con insistenza e preoccupazione se qualche volta ridesse.

Da quel momento in poi, non perse una sola occasione per stuzzicarlo e apparire nudo ovunque: a pranzo, in allenamento e persino nel bus in trasferta.

Massimiliano Allegri contro Ronaldinho

Dinho faceva impazzire Allegri perché arrivava sempre in ritardo agli allenamenti, trascorrendo tutta la notte in discoteca. Max chiamava costantemente Galliani pregandolo di vendere il fenomeno brasiliano, che una volta arrivò puntuale agli allenamenti: ma direttamente dalla discoteca.

Ancelotti e lo scherzo sui calci piazzati

Una volta Carlo Ancelotti stava istruendo Pirlo, Beckham, Ronaldinho e Seedorf sui calci piazzati, ma tutti fingevano di non capire. Portarono il mister all’esasperazione, che rendendosi anche conto anche dei campioni con cui aveva a che fare, sbottò e disse: fate un po’ come vi pare.

Cassano e le sue imitazioni

Tutto cominciò con l’imitazione di Francesco Totti, poi quella di Fabio Capello, diventata famosa ai tempi del Real Madrid. Vogliamo parlare della famosa pelliccia con cui si presentò alla prima conferenza stampa dei Blancos? Cassano aveva una marcia in più non solo in campo.

Balotelli e i petardi nel suo bagno di casa

Ne ha combinate di tutti i colori, soprattutto alla guida delle sue automobili. Una volta Balotelli venne fermato a Londra con 10 mila sterline sparse sui sedili posteriori, quando gli agenti chiesero “perché hai tutti questi soldi” lui rispose: perché sono ricco.

Ancora più famoso è l’atto quasi incendiario nel suo bagno di casa ai tempi del Manchester City, a quanto pare vennero accesi dei fuochi d’artificio. Super Mario si è sempre difeso sostenendo che erano stati gli invitati alla sua festa.

I pesci d’aprile più famosi del calcio

Quello più famoso fu di un quotidiano sportivo russo che annunciava l’acquisto di Maradona da parte dello Spartak Mosca: anche La Presse ci cascò.

Sempre tra gli scherzi più famosi del primo aprile, ci fu la notizia del Bayern Monaco che acquistò Ibrahimovic: sì, ma la squadra di basket.

Anche Totti fu vittima di uno scherzo che fece il giro del mondo, quando un giornale sportivo di Latina annuncia in un periodo non felice per il Capitano, il trasferimento del Pupone nella squadra della città.

Nel 2016 ci fu lo scherzo più clamoroso della storia del calcio, il pesce d’aprile sicuramente meglio riuscito: Messi al Real Madrid per 500 milioni di euro.