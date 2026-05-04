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Home » Estate 2026 in traghetto: le mete più gettonate e come organizzare il viaggio
Miscellanea

Estate 2026 in traghetto: le mete più gettonate e come organizzare il viaggio

L'estate 2026 si preannuncia come un'altra stagione record per il turismo italiano.

by Redazione
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E tra le destinazioni più cercate, quelle raggiungibili in traghetto occupano stabilmente le prime posizioni. Sardegna, Sicilia e Grecia: tre mete diverse per paesaggi, culture e distanze, ma accomunate da un elemento. Il traghetto resta il modo più pratico, più comodo e spesso più economico per raggiungerle, soprattutto per chi vuole portare l’auto e non dipendere da noleggi.

Sardegna: la meta numero uno

La Sardegna è la destinazione estiva più richiesta in Italia per i traghetti. I dati di prenotazione delle principali compagnie navali confermano un trend in crescita anno dopo anno, con un picco nelle settimane di luglio e agosto. Le rotte partono da Genova, Livorno, Civitavecchia e Napoli, con traversate che coprono l’arco di una notte o di una giornata. A bordo si dorme, si mangia, si guarda il mare. E al mattino si sbarca a Olbia, Cagliari, Porto Torres o Golfo Aranci con tutta la libertà di movimento che si vuole.

Per prenotare la traversata verso la Sardegna e confrontare le offerte di Grimaldi Lines, Corsica Sardinia Ferries, Tirrenia, Moby e GNV, cerca i traghetti per la Sardegna su TraghettiLines: disponibilità in tempo reale, filtri per porto di partenza, data e tipo di cabina.

Sicilia: vicina, ma meglio in nave

La Sicilia è la seconda grande protagonista dell’estate. I traghetti verso Palermo partono da Genova, Napoli e Civitavecchia. La traversata notturna verso Palermo è una delle opzioni più comode per chi parte dal nord Italia: si dorme a bordo e si arriva al mattino nel capoluogo siciliano, pronti per esplorare l’isola con la propria auto. Per chi vuole raggiungere la costa orientale, le rotte verso Catania e Messina partono principalmente da Napoli.

Per confrontare tutte le opzioni sulla rotta verso la Sicilia, cerca i traghetti per la Sicilia su TraghettiLines: prezzi aggiornati, più compagnie a confronto, prenotazione online diretta.

Grecia: il fascino delle isole via mare

La Grecia attira ogni anno numeri crescenti di turisti italiani, e il traghetto resta il mezzo preferito da chi vuole raggiungere il Peloponneso o le isole ioniche. I porti di partenza italiani sono Ancona, Brindisi e Venezia, con traversate verso Patrasso, Igoumenitsa e Corfù. Le compagnie che operano su queste rotte internazionali offrono navi di grande dimensione con tutti i comfort, e le tariffe variano sensibilmente in base alla stagione e all’anticipo.

Il consiglio valido per tutte le mete: prenotare adesso

Qualunque sia la destinazione scelta, la regola è sempre la stessa: non aspettare. I prezzi dei traghetti estivi sono già in movimento, e le settimane più richieste si stanno riempiendo rapidamente. Chi si muove adesso ha ancora accesso a tariffe competitive e a una buona disponibilità di cabine. Chi aspetta maggio o giugno si troverà quasi certamente davanti a prezzi molto più alti.

Per pianificare il viaggio verso la meta prescelta, su TraghettiLines trovi tutte le rotte, le compagnie e le disponibilità in un unico posto, con prenotazione online immediata.

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