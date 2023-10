Lavapavimenti e aspirapolvere in un unico elettrodomestico: scopri il Dyson V15s Detect Submarine

Il Dyson V15s Detect Submarine rappresenta un importantissimo passo in avanti nel mondo degli elettrodomestici per la pulizia. Ci troviamo infatti di fronte ad un aspirapolvere e lavapavimenti assieme, che riesce dunque a condensare sia le caratteristiche di una classica scopa elettrica, sia le funzioni di un lavapavimenti. Il tutto per merito della spazzola dedicata, ovvero la Dyson Submarine, che avremo modo di approfondire in questo articolo. L’obiettivo finale del Dyson V15s Detect Submarine? Ridurre in modo notevole il tempo dedicato alle pulizie di casa, grazie alla sua efficienza e alla sua praticità d’uso.

Le spazzole del Dyson V15s Detect Submarine

Come anticipato poco sopra, il lavapavimenti Dyson V15s si fa immediatamente notare per la presenza nel bundle di una spazzola speciale, unica nel suo genere. Facciamo riferimento nello specifico alla Submarine, le cui funzioni possono essere approfondite nella pagina web ufficiale del lavapavimenti in questione. La struttura di questo optional è molto semplice da spiegare: la spazzola, infatti, ha un serbatoio incorporato per l’acqua pulita, e un sistema che consente di andare ad irrorare il rullo rotante, così da strofinare il pavimento aggredendo anche le macchie più difficili. Nel mentre l’aspirapolvere compie il suo dovere, ovvero riesce a risucchiare in simultanea lo sporco dal pavimento.

In realtà la spazzola Submarine non è l’unica chicca inclusa nella confezione di questa particolare versione del Dyson V15s Detect. Bisogna infatti citare anche la spazzola Fluffy Optic, che offre la possibilità di evidenziare lo sporco invisibile grazie ad un fascio di luce verde prodotto da un LED apposito. Le scope elettriche Dyson sono state le prime ad introdurre il LED verde, che ha una capacità di rilevazione dello sporco superiore agli altri colori. E dato che non c’è due senza tre, ecco la terza protagonista dell’aspira e lavapavimenti Dyson V15s Detect Submarine: la spazzola con tecnologia anti-groviglio, eccezionale alleata per l’aspirazione dei capelli e dei peli degli animali domestici.

Caratteristiche tecniche del Dyson V15s Detect Submarine

Ora che abbiamo fatto chiarezza sulle tre spazzole del lavapavimenti Dyson V15s Detect Submarine, è opportuno investigare le caratteristiche tecniche principali. Innanzitutto, questo aspirapolvere e lavapavimenti funziona a batteria e consente di impostare diverse modalità aspiranti, così da andare incontro ad ogni possibile esigenza. L’autonomia, se usato in modalità ECO, arriva fino ad un totale di ben 60 minuti. Da sottolineare poi l’eccezionale potenza del motore, capace di generare una forza aspirante fino ad un massimo di 240 Air Watt. In altri termini, ci si trova di fronte ad una potenza capace di aspirare di tutto dal pavimento, anche i detriti più pesanti e complessi.

Non finisce qui, perché l’aspira e lavapavimenti Dyson V15s Detect Submarine possiede anche un sensore piezoelettrico il cui compito è contare le particelle di sporco rilevate sul pavimento. Questo extra serve per “studiare” la superficie, e per adattare in automatico la potenza aspirante in base alla quantità di sporco rilevata, così da ottimizzare i consumi energetici e di riflesso l’autonomia della scopa elettrica lavapavimenti. Non c’è alcun dubbio sul fatto che si tratta di un comfort davvero prezioso.

Domande frequenti e altre informazioni utili

Per prima cosa, occorre chiarire il discorso relativo alla compatibilità. Come anticipato poco sopra, il modello in questione include nella confezione la spazzola Submarine, che poi rappresenta l’optional che rende possibile il lavaggio dei pavimenti. Questa spazzola, però, può essere montata solo ed esclusivamente sul Dyson V15s Detect. In secondo luogo, la suddetta spazzola può lavare soltanto i pavimenti duri, quindi non può essere utilizzata né sui tappeti né sulla moquette.

Un’altra domanda frequente è se sia possibile inserire un po’ di detergente nel cassetto della spazzola Submarine, oltre all’acqua? La Dyson non consiglia questa pratica, anche perché l’acqua da sola basta per ottenere in cambio un eccellente livello di pulizia delle pavimentazioni. Ad ogni modo, pur essendo sconsigliato, è possibile farlo, a patto di diluire correttamente il detergente e di scegliere un prodotto a basso livello di produzione di schiuma.

L’autonomia del cassetto per l’acqua garantisce una pulizia ininterrotta dei pavimenti di casa per un massimo intorno ai 16 minuti. Inoltre, non è necessario impostare una modalità specifica per il lavaggio delle superfici: basta infatti montare la spazzola Submarine, dato che ciò permetterà all’aspirapolvere Dyson V15s Detect di attivare automaticamente tale funzione. Infine, essendo il serbatoio trasparente, è facilissimo capire quando necessita di un rabbocco.

Prima di andare avanti, è importante sottolineare l’eccellente versatilità di questo lavapavimenti della Dyson. Essendo presente una spazzola apposita, nulla ci impedisce di usare l’apparecchio come una “semplice” scopa elettrica. Inoltre, l’assenza del serbatoio incorporato sull’asta rende molto più leggero il dispositivo, oltre che più sottile e dunque facile da conservare, una caratteristica che invece non troviamo nella maggior parte degli aspirapolvere e lavapavimenti attualmente in commercio.

Vantaggi dell’acquisto diretto da Dyson

Oramai il web ci propone moltissime opzioni d’acquisto differenti, anche alla luce del fatto che Dyson è un marchio particolarmente diffuso presso gli e-commerce che trattano la vendita di elettrodomestici per la casa. Ci sono però dei vantaggi specifici, per chi sceglie di comprare l’aspira e lavapavimenti Dyson V15s Detect Submarine direttamente presso il sito web ufficiale del produttore.

Per prima cosa, si ha la possibilità di ottenere il miglior prezzo possibile, e di ricevere il rimborso della differenza nel caso non dovesse essere così. In secondo luogo, è possibile spalmare la spesa economica tramite il pagamento dell’aspirapolvere lavapavimenti Dyson in 3 rate distinte, il tutto senza dover farsi carico di eventuali interessi, tramite Klarna o PayPal. Anche la velocità della consegna è un plus da non sottovalutare, visto che la spedizione del lavapavimenti Dyson viene garantita in sole 24 ore.

Ovviamente non può mancare la garanzia Soddisfatti o Rimborsati, che prevede la possibilità di effettuare eventualmente il reso (in via del tutto gratuita) entro 30 giorni dall’acquisto, e senza ulteriori complicazioni. Bastano queste informazioni per comprendere quanto sia conveniente comprare il V15s Detect Submarine presso l’e-commerce di Dyson, senza la necessità di dover ricorrere ad altri canali o shop online.