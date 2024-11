Le professioni richieste nel settore meccanico/meccatronico

Il settore meccanico e quello meccatronico sono delle valide opzioni per chi è alla ricerca di un lavoro sicuro, stabile e ben retribuito. Sono molte le imprese che sono alla costante ricerca di dipendenti preparati e qualificati. Vi basta dare uno sguardo alle offerte di lavoro a Roma, per esempio, per notare quanto sia alta la richiesta.

Ovviamente, si tratta di lavori in cui non ci si può improvvisare, ed è essenziale avere alle spalle un buon bagaglio di esperienza e di studi. Se volete cercare di specializzarvi, potreste provare a frequentare degli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori che propongono tanti utili corsi per chi vuole lavorare con le nuove tecnologie, tra cui spicca ovviamente la domotica.

Quali sono le professioni più richieste nel settore meccanico/meccatronico? Scopritelo insieme a noi nelle prossime righe.

Manutentore

Uno dei ruoli che permette di trovare lavoro abbastanza facilmente è quello di manutentore. Un manutentore che operi in ambito meccanico o meccatronico ha molte responsabilità. In primis, si occupa della manutenzione regolare degli impianti. Deve quindi possedere tutte le competenze necessarie per poter lavorare con macchinari complessi, alcuni dei quali utilizzano tecnologie all’avanguardia. Inoltre, deve svolgere la manutenzione con precisione, visto che da essa dipende il corretto funzionamento degli impianti.

Deve anche essere pronto a effettuare eventuali riparazioni in caso di guasti improvvisi, richiedendo un intervento immediato.

Ingegnere meccanico

Un altro ruolo da non sottovalutare è quello dell’ingegnere meccanico, una delle figure cardine nel settore meccanico. L’ingegnere ha un compito fondamentale all’interno della progettazione. Si occupa della progettazione di nuovi macchinari e dello sviluppo di complessi impianti e sistemi meccanici.

Un buon ingegnere possiede conoscenze che spaziano dalla fisica alla termodinamica, oltre alla comprensione delle caratteristiche dei materiali.

Negli ultimi anni, si è presentata una grande sfida agli ingegneri meccanici: quella della sostenibilità. Oggi, chi ricopre questo ruolo deve impegnarsi per rendere gli impianti il più possibile sostenibili, limitando gli sprechi e i consumi.

Tecnico meccatronico

Tra le figure più diffuse all’interno dell’industria moderna c’è quella del tecnico meccatronico. Chi ricopre questo ruolo possiede di solito competenze elettroniche, meccaniche e informatiche. Ciò gli permette di gestire gli impianti a 360°, lavorando con diversi macchinari, dai robot alle macchine CNC.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una progressiva automazione degli impianti, rendendo il compito del tecnico meccatronico ancora più importante.

Formazione e competenze richieste

Le competenze e le qualifiche variano a seconda del tipo di ruolo che si vuole ricoprire. Ad esempio, un ingegnere dovrà necessariamente affrontare un percorso di tipo accademico. Nonostante ciò, possiamo riconoscere alcune skill comuni, molto richieste dai datori di lavoro.

Una delle qualità più importanti è il problem-solving. Un manutentore, un tecnico o un ingegnere devono saper improvvisare e cercare soluzioni innovative di fronte a problemi inediti. Anche saper lavorare in team ha il suo peso, poiché le competenze dei propri colleghi potrebbero essere complementari alle proprie.