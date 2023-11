Noleggio auto: perché è conveniente farlo e quali sono le auto più richieste

Negli ultimi anni le persone che scelgono di noleggiare le auto piuttosto che acquistarle, sono sempre di più. Si tratta di una scelta molto conveniente e vantaggiosa sia per i privati, che per uso commerciale. La maggior parte delle persone opta proprio per il noleggio a lungo termine scegliendo la tipologia di veicolo più adatta alle diverse esigenze.

Vediamo nel dettaglio perché è conveniente questa scelta e quali sono i veicoli maggiormente richiesti.

Principali vantaggi del noleggio

Al giorno d’oggi è importante trovare le migliori soluzioni per spostarsi in modo sicuro e comodo, risparmiando anche sui costi. Proprio per questo motivo il noleggio a lungo termine sembra essere la soluzione ideale. Grazie a questo servizio, infatti, è possibile scegliere il tipo di veicolo che si desidera. In particolare, tutte le automobili disponibili per il noleggio sono nuove e ultra moderne, dotate di tutti i confort e le tecnologie necessarie.

Un buon motivo per noleggiare un’auto è relativo ai costi da sostenere. Parliamo di costi fissi, cioè, di un canone fisso da pagare ogni mese per poter usufruire del servizio. Il contratto di noleggio viene stipulato con provati, aziende, liberi professionisti, e così via. All’interno del canone fisso ci sono tantissimi servizi utili inclusi nel prezzo. Ovviamente, la scelta relativa al tipo di contratto da stipulare può variare anche in base al chilometraggio di riferimento. A seconda dell’utilizzo del veicolo bisogna capire qual è il chilometraggio da scegliere. Ad esempio, se si utilizza l’auto soprattutto per viaggiare, il chilometraggio sarà abbastanza elevato.

Come abbiamo già anticipato, il noleggio offre la possibilità al cliente di avere un’auto completamente nuova. Tra i modelli maggiormente richiesti c’è sicuramente la Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Life 122CV, un’auto funzionale, comoda e innovativa.

Per il noleggio a lungo termine ci sono costi aggiuntivi oltre al canone?

Abbiamo già detto che il noleggio a lungo termine è vantaggioso perché offre numerosi vantaggi inclusi in un unico canone mensile da pagare. Ad esempio, la sostituzione delle gomme stagionali è un servizio incluso nel prezzo che non richiede costi aggiuntivi.

Un altro servizio di cui si può usufruire è quello relativo alla manutenzione del veicolo, anche in questo caso, non bisognerà sostenere nessun costo aggiuntivo. Ovviamente, anche se la maggior parte delle spese sono incluse nel canone mensile, ce ne sono alcune che restano escluse. Ad esempio, restano da aggiungere solo i costi relativi al carburante e al bollo dell’auto. In generale, quindi, noleggiare un’auto è molto vantaggioso e ci permette di risparmiare economicamente, visto che le auto nuove hanno un costo elevato, ma non solo. Il noleggio consente anche di risparmiare tempo prezioso e soprattutto fatica.

In alcuni contratti di noleggio è possibile includere anche un ulteriore servizio, e cioè. La sostituzione del veicolo in caso di sinistro. Richiedendo un’auto sostitutiva è possibile risolvere immediatamente il problema, evitando il rischio di restare senza veicolo. Noleggiare un’auto a lungo termine ci consente di viaggiare ovunque, sempre al sicuro e in totale confort. Oltre che per i privati, inoltre, il noleggio rappresenta un’ottima soluzione anche per le aziende.