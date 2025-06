Perché l’estate è il momento perfetto per fare yoga

Lo yoga è una disciplina che non ha bisogno di presentazioni. La sua efficacia è nota da millenni e ogni anno sono tantissime le persone che cominciano a praticarla, complici i benefici importanti a livello fisico, mentale e spirituale. Fare yoga non significa infatti unicamente imparare a fare delle posizioni tanto semplici quanto complesse allo stesso tempo. Permette di stabilire una connessione profonda con se stessi, migliorando la postura, la concentrazione, l’umore, persino l’autostima, implementando un modo migliore di relazionarsi anche con gli altri.

Non tutti sanno che uno dei momenti migliori per iniziare (oppure ricominciare) è l’estate: una stagione che presenta delle caratteristiche proficue per garantire un allungamento dei muscoli e distendere la mente, sapendo di poter contare su un metabolismo naturalmente più attivo. Scopriamo insieme qualcosa di più.

L’importanza di idratare il corpo d’estate

L'estate è una stagione molto piacevole da vivere e porta con sé una forte connotazione energetica: si è stimolati ad alzarsi prima e ad andare a dormire più tardi. Allo contempo, è facile che quando le temperature diventano roventi ci si senta spossati: ecco perché diventa fondamentale idratare il corpo nel profondo, consumando non solo una considerevole quantità d'acqua ma anche alimenti a base di frutta e verdura.

Perché fare yoga d’estate

Fare yoga d’estate permette di ottenere molteplici benefici ma necessita delle opportune cautele, come quella di evitare le ore più calde, specialmente se si decide di stendere il tappetino all’aria aperta o senza dispositivi di raffrescamento, avendo cura di arrivare con il corpo ben idratato prima di iniziare. A tal proposito, a questo link è possibile trovare i consigli della Fondazione Veronesi in merito al consumo dell’acqua. Detto ciò, vediamo perché lo yoga d’estate è una scelta vincente.

Il corpo è più pronto allo yoga d’estate

Con l’aumentare delle temperature i muscoli risultano più elastici e reattivi. Perché allora non approfittare di questa loro naturale predisposizione per implementarne tali peculiarità, incentivandone l’allungamento? Il momento migliore per fare yoga è al mattino ma, essendo le giornate più lunghe, può andare benissimo persino la sera: basterà soltanto seguire una routine ad hoc che incentivi il rilassamento, così da favorire il sonno notturno.

La mente è più disponibile e il tempo a disposizione è maggiore

Il clima piacevole dell’estate invoglia la mente a concedersi qualche coccola in più e lo yoga agisce senza dubbio in tale direzione. Inoltre, molte persone hanno più tempo da dedicarsi e si possono trovare diverse strutture dell’hotellerie che mettono a disposizione insegnanti qualificati e appassionati, così da praticare in vacanza. Oltre a riuscire a staccare a 360°, si potrà ritrovare un po’ più di serenità ed equilibrio, risultando motivati a continuare una volta tornati a casa.