Quali sono i migliori hotel per famiglie nella Valle Isarco vicino a Bressanone?

Scegliere un hotel per una vacanza in famiglia non è sempre semplice. Occorre infatti trovare una struttura che garantisca un equilibrio tra spazi per i bambini, servizi per gli adulti e possibilità di vivere il territorio. La scelta deve quindi considerare strutture che permettono di alternare attività, relax e momenti da trascorrere tutti insieme.

Nella Valle Isarco, una soluzione che risponde a queste esigenze è il Das Mühlwald, situato a Naz-Sciaves, a circa 12 km da Bressanone.

La struttura, gestita dalla famiglia Tauber, propone servizi e ambienti pensati per famiglie con bambini di diverse età, affiancati da spazi dedicati anche al relax degli adulti.

Perché scegliere un family hotel nella Valle Isarco?

La Valle Isarco (Eisacktal in tedesco) è una zona che offre diverse possibilità per organizzare una vacanza in famiglia tra natura, attività all’aperto e momenti di relax.

Per quanto riguarda più specificamente la struttura, orientarsi su un family hotel può semplificare diversi aspetti del soggiorno.

Tra gli elementi che possono fare la differenza ci sono:

spazi e attività dedicati ai bambini;

servizi specifici per bebè e genitori;

possibilità di trascorrere tempo insieme;

aree dove gli adulti possono rilassarsi.

Quali servizi possono trovare i bambini?

Per una vacanza in famiglia è fondamentale che i più piccoli abbiano a disposizione attività adatte alla loro età.

Al Das Mühlwald, per esempio, l’offerta cambia in base alle fasce anagrafiche. Per i bambini dai 2 anni sono previsti programmi giornalieri e attività con assistenza, mentre per i più grandi sono disponibili iniziative dedicate e spazi per giocare. Il Mondo dei bambini comprende inoltre piscina interna con vasca baby, scivolo, area giochi e piscina esterna infinity.

Come può un family hotel soddisfare anche le esigenze degli adulti?

Una vacanza in famiglia può prevedere anche momenti di relax per i genitori. Per questo può essere utile scegliere un hotel che metta a disposizione spazi riservati agli adulti e attività per i bambini.

Al Das Mühlwald, la SPA comprende un’area sauna e relax dedicata agli adulti. Sono inoltre disponibili trattamenti beauty e una SPA per famiglie, con il magico mondo acquatico di Milli dedicato ai più piccoli.

La struttura sottolinea inoltre la possibilità per i genitori di dedicare tempo al relax mentre i bambini partecipano alle attività con gli assistenti.

Quale attenzione viene dedicata ai bambini più piccoli?

Le esigenze cambiano molto quando si viaggia con bambini molto piccoli. In questo caso possono essere importanti sia le attrezzature disponibili sia la possibilità di ricevere assistenza.

Il Das Mühlwald mette a disposizione, tra le altre cose:

culla, fasciatoio e babyphone;

scaldabiberon e mangiapannolini;

vasca per il bagnetto;

passeggino e marsupio porta-bambino;

pappe biologiche preparate quotidianamente dalla cucina dell’hotel.

Sono previsti anche momenti di assistenza per i più piccoli, affidati a personale qualificato.

E per quanto riguarda la cucina?

Anche la ristorazione ha un ruolo importante nella scelta di un family hotel.

Al Das Mühlwald la cucina punta su qualità, regionalità e artigianalità. Per i bambini sono previsti menu preparati con prodotti freschi di provenienza locale, mentre per i bebè vengono preparate ogni giorno pappe fresche. I più piccoli possono inoltre cenare nella sala ristorante dedicata a loro insieme a Milli e ai nuovi amici.

Hotel per famiglie in Valle Isarco vicino Bressanone: perché scegliere Das Mühlwald?

Come accennato, il Das Mühlwald si trova a Naz-Sciaves, nella Valle Isarco, e può essere raggiunto facilmente da Bressanone. La struttura si presenta come un Quality Time Family Resort e concentra la propria offerta sulle esigenze di famiglie con bambini di età diverse.

Il punto di forza è l’integrazione tra servizi per i più piccoli, spazi per gli adulti, wellness e attività. Il Mondo dei bambini comprende programmi assistiti, piscine, aree gioco e iniziative all’aperto. Gli adulti possono invece contare su una zona SPA dedicata e su momenti di relax.

A completare la proposta ci sono la cucina orientata alla qualità e alla regionalità e le numerose possibilità di vivere il territorio. Intorno all’hotel sono infatti disponibili sentieri per escursioni e passeggiate, mentre il programma per famiglie comprende anche attività nella natura.

Per chi cerca un hotel per famiglie nella Valle Isarco vicino Bressanone, il Das Mühlwald offre servizi differenziati per bambini e adulti, con spazi dedicati al gioco, al wellness e ai momenti condivisi.