Sito web hotel: quale caratteristiche deve avere

Quali caratteristiche deve avere il sito web di un hotel per emergere e posizionarsi bene nel ranking dei motori di ricerca

Nel settore alberghiero, la concorrenza è agguerrita e far emergere la propria struttura ricettiva diventa, stagione dopo stagione, sempre più difficile. Per rimanere a galla è fondamentale sfruttare al meglio le strategie di marketing offline, ma soprattutto online. Queste ultime, se attuate da professionisti del settore come gli specialisti del marketing per hotel Fuoristagione , possono apportare enormi benefici, aiutando a raggiungere il giusto target in modo mirato, a ottenere lead, a fidelizzare i clienti acquisiti.

Una delle strategie più utili non solo per aumentare la visibilità online del proprio hotel, ma anche per ridurre la dipendenza delle OTA e aumentare i margini di guadagno, consiste nella realizzazione di un sito web professionale che sappia attrarre, coinvolgere e convertire. Raggiungere questi risultati è tutt’altro che semplice, in quanto non è sufficiente creare un sito bello, ma bisogna renderlo anche funzionale, accessibile, semplice da navigare, sicuro.

Caratteristiche fondamentali di un sito web per hotel

Per risultare davvero efficace all’interno di una più completa strategia di digital marketing, il sito web dell’hotel deve essere, per prima cosa, user friendly, ossia ben organizzato, facile da consultare e da navigare, e accessibile. Tutte le informazioni devono essere chiare e dettagliate, nonché facili da reperire anche con pochi click.

Considerato l’elevato numero di utenti che attualmente effettua ricerche sul web utilizzando smartphone e tablet, è indispensabile progettare il sito in modo tale che risulti ben strutturato e perfettamente navigabile anche da dispositivi mobili.

Altre due caratteristiche che non devono assolutamente mancare sono la velocità di caricamento, utile per ridurre il tasso di rimbalzo e aumentare il tempo di permanenza dell’utente medio sul sito, e l’ottimizzazione per i motori di ricerca.

Che cosa non può mancare sul sito web di un hotel

Il sito della struttura ricettiva dovrebbe, in primo luogo, ospitare pagine dedicate alla presentazione dell’hotel nel suo complesso e alle diverse tipologie di stanze.

Accanto a testi accattivanti, non dovrebbero mancare fotografie professionali e di alta qualità, capaci di attirare l’attenzione e di valorizzare i punti forti della struttura e delle camere.

Indispensabili il menu principale, il quale potrà aiutare gli utenti a navigare tra le diverse pagine e sezioni del sito, e una casella di ricerca.

Affinché gli utenti possano contattare l’hotel per ottenere informazioni, è importante non dimenticare di inserire i contatti. Questi potranno essere inclusi nel footer, nonché inseriti in una pagina a parte, all’interno della quale potrà essere aggiunto anche un comodo modulo di contatto.

Irrinunciabile naturalmente il form di prenotazione, da abbinare a un sistema di pagamento sicuro; in questo modo, i clienti potranno prenotare in modo diretto e immediato una stanza, senza dover passare dagli OTA.

Qualche tocco in più

Per rendere ancora più efficace e funzionale il sito web dell’hotel, è possibile abbinare a esso un blog tematico che tratti, ad esempio, delle bellezze del luogo e delle attività da svolgere nelle diverse stagioni.

Infine, per ottimizzare al massimo il servizio clienti, è possibile includere un chatbot AI, utile per offrire assistenza 24 ore su 24.