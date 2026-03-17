Terrazzo o giardino? Una scelta da non sottovalutare

Se state pensando di cambiare casa c’è senza alcun dubbio una domanda che vi siete posti: meglio il terrazzo o il giardino? Per tanti avere uno spazio esterno è essenziale. C’è chi vede lo spazio esterno come un’area in più da vivere, e chi invece lo desidera per avere una sensazione di maggiore libertà.

Questo vale sia in provincia che ancora di più nelle grandi città, dove avere un proprio spazio all’aperto può veramente migliorare la qualità della propria vita. Cerchiamo di capire quali sono i principali vantaggi di queste alternative.

I pregi del terrazzo

Uno dei principali benefici di avere un terrazzo è la possibilità di uno spazio che abbia una maggiore esposizione al Sole. Ciò però non vale per tutti i terrazzi. Bisogna fare attenzione al palazzo in cui si sta pensando di trasferirsi, analizzando la vicinanza degli altri palazzi, e considerando anche verso quale direzione si affaccia il terrazzo stesso. Questi consigli sono molto validi soprattutto quando ci si sta trasferendo in una grande città, dove palazzi e palazzine sono spesso molto attaccati. Per ovviare a questo problema una buona idea è quella di scegliere un appartamento che sia abbastanza in alto.

Un altro pregio del terrazzo è la poca manutenzione necessaria. Non c’è erba da tagliare e non bisogna preoccuparsi di nulla. Siete voi a scegliere se aggiungere dell’eventuale verde, acquistando fioriere e vasi in cui far crescere piante di ogni genere. Potete optare per le piante ornamentali, o potete anche coltivare un piccolo orto .

I pregi del giardino

Diciamolo: per tanti avere un giardino è un vero e proprio sogno. Se avete dei bambini il giardino può diventare il loro parco giochi personale, soprattutto con l’arrivo della primavera. Al posto di trascorrere le giornate al chiuso possono uscire quando vogliono, e potete anche invitare i loro amici per una merenda all’aperto.

Un giardino è l’ideale anche se avete animali domestici come cani e gatti, che possono scorrazzare in libertà.

Oltre a ciò non va dimenticato che il giardino può essere trattato veramente come uno spazio vivibile in più. Potete trascorrere qui i vostri momenti di relax, invitare i vostri amici, organizzare i compleanni dei vostri figli e molto altro.

Non dimenticate che avere un giardino richiede anche un certo impegno da parte vostra, quindi munitevi di attrezzature come cesoie e tosaerba.

Arredare al meglio il giardino

Se avete a disposizione un giardino abbastanza ampio dovete fare il possibile per sistemarlo e organizzarlo al meglio, così da rendere questo spazio realmente vivibile, soprattutto con l’arrivo della bella stagione

Vogliamo darvi alcuni consigli per arredare un giardino grande . In primis cercate di costruire una vera e propria zona d’ombra. Potete farlo con degli alberi, ma la soluzione migliore spesso è quella di optare per un ombrellone o per un gazebo.

Non dimenticate poi di comprare tutto ciò che può servire per i momenti in compagnia, come tavoli, sedie e divani da esterno.

Infine, se avete un giardino abbastanza grande, potreste anche acquistare una piscina fuori terra, per trovare refrigerio nelle calde giornate estive.