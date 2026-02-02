LOGIN
lunedì, Febbraio 2, 2026
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » La muffa antifascista
PoliticaPrimo Piano

La muffa antifascista

by Michele Iozzino
Scritto da Michele Iozzino 0 commento
Galt Media

Roma, 2 feb – Tra gli scontri a Torino e la sala stampa occupata a Montecitorio il fine settimana appena concluso è stato sicuramente un fine settimana all’insegna dell’antifascismo. Non è un caso che quando si tratta di giustificare violenze, sopraffazioni, censure, comportamenti mafiosi, la sinistra tiri fuori dall’armadio proprio l’antifascismo, quasi fosse una formula magica, un lasciapassare, un tana libera tutti. Ma quello su cui ci vogliamo concentrare non è l’intolleranza rossa e la sua innegabile ipocrisia, quanto piuttosto l’equazione tra antifascismo e passatismo.

Il commento di Ilaria Salis

Che l’antifascismo sia qualcosa di polveroso, asfittico, nostalgico, non lo diciamo noi. O, almeno, non solo noi. Ma anche un suo peso massimo come Ilaria Salis. Nella bagarre mediatica che è seguita al caso della conferenza del Comitato Remigrazione e Riconquista alla Camera dei Deputati, annullata per l’occupazione della sala da parte della sinistra parlamentare, rischiava di passare sottotraccia proprio il commento della Salis. Ossia di colei che più di tutti, in tempi recente, ha potuto beneficiare dell’antifascismo come salvacondotto. Un rischio non solo per l’enorme quantità di commenti sulla vicenda o per il fatto che questa sia stata in qualche modo oscurata dall’altra grande mobilitazione antifascista – lo slogan del corteo era “Torino è partigiana” – in difesa dell’ex centro sociale Askatusuna, ma anche perché, fuori dal suo ambiente, la Salis è percepita squalificante di per sé.

L’europarlamentare ha festeggiato l’accaduto come una vittoria con le solite frasi fatte: “Il fascismo e il razzismo – il secondo va sempre insieme al primo – sono una malattia orrenda che attecchisce con facilità quando il capitalismo entra in crisi”. Ma quindi le cosiddette leggi Jim Crow erano fasciste ancora prima del fascismo? Gli Usa uno stato fascista ancora prima della Marcia su Roma? Bisogna difendere il capitalismo in crisi per non far attecchire il fascismo? E, ancora, “I neofascisti faranno le vittime e invocheranno la libertà di espressione, ma devono mettersi bene in testa che il fascismo non è un’opinione legittima”. Affermazione, questa, che sarebbe in contraddizione perfino con la Costituzione, ma tant’è. Fin qui ancora nulla di davvero interessante.

L’antifascismo è passatismo

La frase che colpisce quella messa in chiusura: “È tempo di un nuovo antifascismo. Non più rituale né nostalgico, ma vivo, moderno, radicato nelle questioni materiali oltre che culturali, e all’altezza delle sfide del presente”. Una chiamata alle armi per l’antifascismo militante, ma anche, in controluce, un’ammissione di colpa. Se possiamo ironizzare sul “nuovo” antifascismo immaginato dalla Salis (la falce servirà ancora o basterà il martello?), dall’altra dobbiamo prendere seriamente questo raro e involontario momento di sincerità, con l’ammissione delle mancanze dell’antifascismo, appunto rituale, nostalgico, morto, sradicato e non all’altezza con il presente. In una parola, passatista. In effetti, a vedere mummie umane come Bonelli e Fratoianni occupare la sala di Montecitorio sembra di assistere più a un evento ectoplasmatico, a una seduta spiritica, che a un’iniziativa politica. Altrettanto passatista è il panegirico di Bonelli su Matteotti, perfetto esempio di cultura museale e feticizzazione del passato.

Così l’antifascismo diventa l’alibi per non affrontare il problema immigrazione, per non mettersi in discussione, per evitare ogni confronto con la realtà. La remigrazione stessa da tema attualissimo viene letta e archiviata come la riedizione di un qualche passato, astrattamente chiusa entro i soliti confini del fascismo e del razzismo. In altre parole, l’oggi viene spiegata con lo ieri. O, meglio, con il fantasma falsato e ipostatizzato dello ieri. È una tassidermia che uccide il presente e non accetta nuovi modelli da imbalsamare. Che l’antifascismo sia questo e non altro, non è un caso dovuto circostanze, ma è qualcosa di sostanziale. Gli appelli per un antifascismo nuovo, ribelle, “all’altezza delle sfide del presente”, sono destinati a fallire semplicemente perché l’antifascismo non può esserlo. L’antifascismo rappresenta lo status quo da settant’anni, anzi ne è la liturgia, la sua trita scolastica. È difendere il potere, chiudersi in un ammuffito culto del passato. Non può in nessun modo ambire ad essere alcunché di rivoluzionario. Ecco, non solo una mafia antifascista, ma anche una muffa antifascista.

Michele Iozzino

You may also like

La barca affonda e il capitano mente: perché il referendum sulla magistratura fa paura

E se l’antifascismo si curasse leggendo? La sinistra e la paura dell’immaginario

Torino, Askatasuna e il mito degli “infiltrati”: ma è lo scontro il loro programma...

Dalle ospitate al Parlamento dei terroristi all’elezione di Ilaria Salis: l’imbarazzante epopea della sinistra

Anpi, Bella ciao (alla verità): se il Tar ti boccia tu canti alla vittoria

Cinquantamila firme in 24 ore: la remigrazione irrompe con un’energia giovane e radicale

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin