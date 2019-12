La Spezia, 16 dic — L’idiozia della polizei antifascista, che vede la rinascita del Ventennio anche nei fondi di caffè, colpisce ancora. Stavolta la paranoia partigiana ha avuto come oggetto le luminarie natalizie di un centro commerciale. È successo a Val di Vara, a Brugnato (Sp) dove il vicesindaco del Comune di Sesta Godano con delega alla cultura (sic) Davide Calabria ha scambiato la scritta “Xmas” (abbreviazione della parola Christmas, Natale) posta al centro della piazza principale dell’outlet cittadino, per il logo della flottiglia della Decima Mas.

Grinch antifascista

Secondo quanto riferisce La Nazione, l’oltraggiato Calabria avrebbe affidato la propria indignazione ad un post su Facebook con tanto di diktat — subito cancellato: “Si può dire quello che si vuole, ma io leggo XMas. Costava tanto fare una luminaria meno fraintedibile? Cambiatela. Finché non lo fate comprerò in altri luoghi. E mi permetto di aggiungere: sciocchi”. Gli sciocchi, quindi, sarebbero i gestori dell’outlet, che hanno utilizzato una dicitura usata in tutto il mondo civilizzato e che nessuno fraintende: non Calabria, che, novello Grinch antifascista, si è messo in testa di guastare il Natale a tutti.

Natale a tinte fosche

Pur avendo rimosso il post, il vicesindaco ha ribadito la propria posizione sempre a La Nazione: “Stiamo perdendo pezzi di memoria, e stiamo perdendo un po’ il senso e il valore dei simboli e dei loro significati. Ero all’outlet e come molti mi sono scattato un selfie davanti alla luminaria. Quando poi a casa l’ho rivista — spiega — ho avuto i brividi vedendo che a far da sfondo allo scatto c’era quella scritta. Le logiche del commercio spesso mutuano slogan e spot da altre aree culturali, ma talvolta non si considera il significato si simboli e scritte propri di quel specifica identità culturale. E allora un semplice Buon Natale scritto all’inglese crea lo sgomento — lo crea solo a Calabria — di chi rileggendo quel simbolo riconoscere altri significati. E il Natale si tinge di tinte fosche, di rabbia e di vergogna”. E conclude: “Facciamo bene a gettare pezzi di memoria nel dimenticatoio? Eppure quella storia ce l’hanno raccontata proprio perché non la dimenticassimo”.

Immediata la resa del direttore dell’outlet che, sempre secondo il quotidiano, ha avviato un “confronto franco e cordiale” nel quale si sarebbe manifestata la disponibilità a valutare la sostituzione dell’insegna per non turbare il Natale partigiano dell’inquieto vicesindaco.

Cristina Gauri