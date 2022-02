Torino, 3 feb — Tragedia a Torino, dove un bimbo marocchino di 15 mesi è precipitato dall’ottavo piano di un palazzo in via Pacini 1, schiantandosi al suolo e morendo sul colpo. Lo stabile si trova nel degradato quartiere Barriera di Milano, periferia nord del capoluogo sabaudo. Il fatto è avvenuto intorno alle 12,30. Il piccino, di nome Adam, si trovava a casa dei nonni materni, quando è improvvisamente caduto da una finestra. E’ il secondo episodio di questo genere che avviene nel giro di tre settimane a Torino. Il mese scorso era toccato alla piccola Fatima, anche lei di origini nordafricane, morta a tre anni cadendo da un terrazzo.

Bimbo marocchino cade dall’ottavo piano

Secondo quanto riportato da Repubblica, sul luogo del tragico incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri, allertati dai presenti, e il magistrato di turno Laura Longo. Al momento della tragica morte in casa erano presenti la nonna e la zia. Quest’ultima è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Bosco per un malore, probabilmente causato dallo choc. Secondo quanto ricostruito in un primo momento dalle forze dell’ordine il bimbo si trovava in soggiorno e si sarebbe arrampicato un divano posizionato sotto una finestra aperta. Poi la caduta nel vuoto. Il cadavere del bimbo è stato ritrovato nel parcheggio sottostante, tra un’auto e il muro.