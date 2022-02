Roma, 3 feb – Il testo delle risposte scritte da parte di Usa e Nato alle richieste di garanzia in materia di sicurezza internazionale avanzate dalla Russia è trapelato sui media nonostante l’accordo di non divulgazione da parte di entrambi gli attori coinvolti. Il documento è stato pubblicato ieri mattina dal quotidiano spagnolo El Pais. Vengono respinte le richieste russe di garanzia riguardo una possibile ulteriore espansione della Nato verso est che includa Ucraina e Georgia, secondo il principio per cui “gli Stati Uniti continuano a sostenere fermamente la politica di porte aperte della Nato”. Rifiutata anche la proposta russa di sottoscrivere un trattato bilaterale sulla sicurezza in Europa.

Le aperture alla Russia nel documento Nato

Oltre a questi dinieghi ci sono però anche una serie di aperture. Eccole

– Avvio di un dialogo bilaterale sul controllo degli armamenti nel campo dei missili a medio e corto raggio.

– Introduzione di limiti reciproci al dispiegamento di sistemi e forze missilistiche offensive in Ucraina.

– Impegno da parte di Stati Uniti e Nato a non dispiegare armi nucleari nell’Europa Orientale.

– Rafforzamento delle misure per la prevenzione di incidenti in mare e in aria;

– Rinuncia da parte della Nato al mantenimento di missili da crociera Tomahawk nelle sue basi in Romania e Bulgaria.

Putin: “Non sarà facile, ma troveremo una soluzione”

La risposta è stata comunque giudicata insufficiente dal presidente russo Valdimir Putin che ha accusato l’Occidente di “ignorare le preoccupazioni russe sulla sicurezza” e “usare l’Ucraina come mezzo per contenere Mosca”, convinto tuttavia che “alla fine troveremo una soluzione, anche se ci rendiamo conto che non sarà facile”.

Al di là delle dichiarazioni ufficiali non è detto però che non siano stati già raggiunti altri accordi sottobanco che non possono essere resi noti al grande pubblico, come già ipotizzato su questo quotidiano.

Lorenzo Berti