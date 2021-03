Tokyo, 3 mar – Yusaku Maezawa miliardario giapponese è “in partenza” (nel 2023) per un viaggio attorno alla Luna sul razzo Starship di Elon Musk. E apre le porte della sua avventura anche ad otto “comuni mortali”.

Il miliardario giapponese in cerca di “amici”

Il tycoon giapponese, dall’impressionante patrimonio di 2 miliardi di dollari, partirà grazie a una missione “targata” Elon Musk, complice la sua impresa SpaceX: in precedenza voleva partire insieme ad una compagine di artisti, registi e musicisti. Ora ha cambiato idea. In una serie di aggiornamenti che il miliardario ha condiviso sul suo profilo Twitter e sul sito dedicato all’iniziativa, l’uomo spiega come abbia deciso di cambiare idea relativamente a chi lo accompagnerà nel suo viaggio spaziale perché ha capito che “ogni persona che fa qualcosa di creativo può essere definita un artista”.

Il viaggio intorno alla Luna

Il viaggio attorno alla Luna durerà una settimana e percorrerà 390 mila chilometri e la scelta dell’equipaggio si articolerà attraverso una serie di passaggi: il primo è ancora attivo e si chiuderà il 14 marzo. Gli altri passaggi ancora non sono chiari. “Sono fiducioso che prima del 2023 saremo arrivati in orbita molte volte con Starship e che potremo trasportare in sicurezza un equipaggio umano” spiega Musk. “Ci aspettiamo che le persone a bordo andranno più lontano di quanto qualsiasi essere umano sia mai andato dal pianeta Terra”.

