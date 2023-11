“Allah Akbar” e coltello in metro: come le nostre città rischiano attentati ogni giorno

Roma, 9 nov – Ancora rischi per la sicurezza in molte città italiane: solo oggi tra Milano ed Alessandria si sono verificati un arresto di un algerino ricercato per terrorismo e l’espulsione di un marocchino che aveva distrutto dei crocifissi e minacciato gli agenti.

Città allo sbando

Si tratta del 59esimo allontanato quest’anno perché pericoloso, mentre sono 18 gli arrestati appartenenti a formazioni terroristiche oppure estremisti religiosi. Sono i segnali di una stretta sugli ambienti a rischio che gli apparati di prevenzione hanno ulteriormente potenziato dopo il 7 ottobre. Si chiama Enhamel El Mehdi il 23enne marocchino espulso oggi dal prefetto di Alessandria per motivi di pericolosità sociale. Nell’ultimo fine settimana di ottobre il giovane aveva danneggiato tre crocifissi nella città piemontese: uno nella parrocchia di Santo Stefano e due nella chiesa della Confraternita di San Giovannino, entrambe in centro città. Nel primo caso è stato danneggiato il crocifisso dell’altare maggiore, staccato e preso a calci. A San Giovannino invece un crocifisso è stato staccato nel presbiterio: l’uomo è salito sopra l’altare e lo ha rotto in pezzi gettandolo a terra. L’altro è stato tolto dalla parete dell’ingresso e preso a calci. La sequenza è stata ripresa dall’impianto di videosorveglianza e consegnata alla polizia, intervenuta per i rilievi. Proprio grazie alle immagini si è risaliti all’identità dell’autore dei vandalismi che, nel corso dell’identificazione in questura, ha anche minacciato gli operatori di polizia e la popolazione cristiana affermando di voler vendicare le morti nel conflitto israelo-palestinese. E’ stato quindi denunciato per i reati di offesa a una confessione religiosa e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi El Mehdi è stato messo su un volo che lo ha riportato in Marocco.

Gridava Allah Akbar

Risale invece allo scorso 29 agosto l’arresto di Chouial Yassine, algerino 37enne, bloccato alla stazione Cadorna della metro di Milano dalla Polizia. Si era mostrato aggressivo con gli agenti che lo controllavano, gridando “Allah Akbar” e aveva cercato di afferrare dallo zaino un coltello con una lama di oltre 12 centimetri. L’uomo, sconosciuto alle forze di polizia italiane, era ricercato in Algeria perché ritenuto appartenente alle milizie dello Stato Islamico, e impiegato sul fronte siro-iracheno. Sarà estradato in Algeria il 22 novembre. Non legato invece all’allarme terrorismo, ma indicativo della tensione che si respira è quanto avvenuto martedì scorso su un aereo Vueling partito da Parigi e diretto al Cairo. Dopo aver accusato un malore a bordo, per il quale gli è stato offerto un farmaco dal personale di volo, un passeggero egiziano di 29 anni ha scritto “I love Allah” sul modulo di consenso informato che gli era stato consegnato per assumere il medicinale. Gesto che ha indotto il comandante del velivolo a chiedere di poter atterrare all’aeroporto di Roma Fiumicino. Una volta a terra l’uomo è stato preso in consegna dagli agenti della Polaria, che hanno ricostruito i contorni di quanto era accaduto e compiuto accertamenti. Chiarito l’equivoco, il volo è ripartito alla volta del Cairo, ma senza il passeggero egiziano. Il tema sicurezza, insomma, continua a tenere banco prepotentemente.

Sergio Filacchioni