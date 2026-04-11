Avvocato Ligas, una serie sorprendente

“Lei pensava di trovare la giustizia qui dentro? Qui c’è soltanto la legge. Sono cose ben diverse”.

Roma, 11 apr – In questi tempi si è parlato molto in Italia di (mala)giustizia, a causa del referendum purtroppo di fatto trasformatosi in un quesito personale sulla Meloni. E poi, lo confesso: sono da tempo un assoluto fanatico di film e serie tv del filone legal drama, a partire dal celebre franchise Law & Order. Quindi ero parecchio curioso, ma anche abbastanza scettico, quando Sky ha annunciato la stagione in sei episodi intitolata Avvocato Ligas.

Una serie innovativa

Lo scetticismo francamente era poi accresciuto dal fatto che il ruolo del protagonista fosse stato affidato a Luca Argentero, modesto attore e modello giunto al successo grazie alla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. Beh, mi sono dovuto assolutamente ricredere: Avvocato Ligas è una delle serie più innovative e coraggiose del recente panorama televisivo italiano.

La serie è ispirata al poco conosciuto romanzo Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris, sfortunato giornalista e scrittore scomparso a causa di una malattia incurabile nel 2022, a soli 45 anni.

Siamo a Milano ai giorni nostri e Lorenzo Ligas è un affermato legale di uno dei principali studi della città. Ligas è molto carismatico ed intuitivo, con doti spiccate da detective (i riferimenti impliciti ai metodi deduttivi di Sherlock Holmes si possono notare fin dalla scena d’apertura), ma è anche un professionista spesso non ligio alle regole, preferendo muoversi tra le pieghe che soggiacciono tra la legge e la giustizia.

L’avvocato Ligas

Sul piano umano è praticamente insonne, tormentato da una bramosia di vita che lo porta a tradire ripetutamente la moglie, della quale è però perdutamente innamorato e che si è recentemente separata da lui. Oltre ad avere una spiccata tendenza all’alcolismo (con una predilezione per il gin tonic) ed ai comportamenti antisociali. Come portarsi a letto la moglie del proprio capo, cosa che lo porterà ad essere cacciato dallo studio legale.

Trovatosi praticamente in mezzo ad una strada dal giorno alla notte, dovrà reinventarsi in compagnia della giovane praticante Marta Carati, che, al contrario suo, vede la professione di avvocato come una sorta di missione.

Argentero, che mai si era dimostrato così talentuoso, qui invece trova il ruolo della vita, con un personaggio che sembra ritagliato su misura per lui, come i vestiti di lusso sartoriali che sfoggia in ogni puntata.

Un antieroe da film western

Ligas è infatti un amante della bella vita e della Milano notturna, oltre che delle belle donne, ma non è comunque una persona immorale. Anche se spesso deve scendere a patti con cosa ritenga giusto o sbagliato. I punti di forza della serie sono molti: detto del personaggio principale, capace di tenere in mano l’azione, non possiamo non apprezzare anche i singoli casi.

Ovviamente in questo campo cinema e tv ci hanno già proposto di tutto e di più, eppure risultano realistici ed in grado di tenere desta l’attenzione dello spettatore, anche perché si intrecciano con le vicende personali di Ligas, che sono altrettanto interessanti e sorprendenti. Ligas infatti si trova ora senza studio (costretto a lavorare in un golf club), senza moglie e senza casa (vive in un hotel), una sorta di perfetto antieroe quasi da film western.

Una sorpresa positiva

Nonostante il palese fastidio che ci possono suscitare alcune sue azioni (totalmente prive di rimorso), Ligas sembra il personaggio più pulito in un mondo dove il marcio lo troviamo tra i giudici, tra i suoi colleghi avvocati, tra i politici, tra i mass media e tra i suoi stessi clienti.

Non mancano poi accuse nemmeno troppo velate al femminismo ed all’antirazzismo di professione, cose che francamente sorprendono in maniera positiva. Assolutamente appropriato poi il tono della serie, che si mantiene in equilibrio tra commedia e dramma. Ora la sfida più grande sarà mantenere alto il livello di qualità nelle prossime stagioni, che sembrano praticamente certe, dato il successo di critica e pubblico.

Roberto Johnny Bresso