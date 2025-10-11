Brescia, il Comitato Remigrazione: “Una svolta per l’Europa intera”

Brescia, 11 ott – Uno striscione di 15 metri per sollecitare il dibattito pubblico sul tema della Remigrazione. Nella serata di ieri il Comitato Remigrazione e Riconquista – che proprio nei giorni scorsi ha lanciato il sito internet – ha effettuato un blitz al castello di Brescia.

Al centro del dibattito

Un comunicato rivendica l’azione: “Uno striscione di 15 metri che recita ‘Remigrazione’ è stato esposto dalla torre Coltrina del castello cittadino. Il Comitato Remigrazione e Riconquista ne rivendica la paternità e dà inizio alla stagione di promozione del progetto“. Ovvero una piattaforma concreta e strategica per opporsi incisivamente alla dilagante sostituzione demografica e culturale. Il primo passo di una battaglia politica trasversale e aperta a movimenti, associazioni, comitati locali e italiani consapevoli. Incentrata sul principio della collaborazione, della condivisione di obiettivi e della progettualità comune.

Continua la nota del Comitato nato poche settimane fa su iniziativa di diversi movimenti identitari: “Se il progetto di legge sulla Remigrazione verrà approvato sarà una svolta per la Nazione e l’Europa intera. L’iniziativa rientra in una campagna nazionale che punta a portare il tema al centro del dibattito pubblico e a difendere il futuro delle prossime generazioni”.

Remigrazione, nuove azioni sul territorio nazionale

Tra le proposte programmatiche troviamo infatti la volontà di porre un argine deciso e inequivocabile all’immigrazione incontrollata. Un fenomeno che minaccia la coesione sociale e la sopravvivenza stessa dei popoli del Vecchio Continente.

Il Comitato annuncia inoltre che “nei prossimi mesi seguiranno nuove azioni su tutto il territorio nazionale e verrà avviata la raccolta firme a sostegno della proposta“. L’obiettivo è di “sensibilizzare cittadini e istituzioni su quella che viene indicata come una vera e propria priorità nazionale“.