LOGIN
sabato, Dicembre 27, 2025
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Denis Kapustin, il russo che combatté contro il Cremlino
ApprofondimentiEsteriPrimo Piano

Denis Kapustin, il russo che combatté contro il Cremlino

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Kapustin
Galt Media

Roma, 27 dic – Il Re Bianco è morto. La notizia è circolata inizialmente attraverso i social network ucraini e i canali legati ai combattenti stranieri impegnati nel conflitto. Le immagini e i messaggi di cordoglio pubblicati dai suoi commilitoni hanno rapidamente confermato quanto, in un primo momento, sembrava difficile da accettare.

Kapustin: un russo per l’Ucraina

Denis Kapustin era una figura atipica nel panorama della guerra in Ucraina. Cittadino russo, militante nazionalista, molto conosciuto nel mondo delle MMA attraverso il suo pseudonimo di White Rex e attivista politico, aveva scelto di combattere contro la Federazione Russa dopo l’invasione del 2022, schierandosi apertamente a fianco delle forze ucraine. La sua rottura con la Russia precede tuttavia l’inizio del conflitto. Negli anni precedenti Kapustin aveva lasciato il Paese in seguito alla repressione esercitata dal regime di Vladimir Putin contro gli ambienti della destra radicale invisi al Cremlino. In quel contesto, come in altri casi simili, l’alternativa era tra l’arresto e l’eliminazione politica. Su di lui pendevano condanne all’ergastolo, che lo rendevano di fatto un ricercato permanente. All’inizio della guerra, Kapustin fu tra i fondatori del Russkij dobrovol’českij korpus, il Corpo dei Volontari Russi.

Cos’è il Corpo dei Volontari Russi

Il Russkij dobrovol’českij korpus (RDK) nasce nei primi mesi dell’invasione russa dell’Ucraina, nel 2022. È un’unità composta da cittadini russi che hanno scelto di combattere a fianco delle forze ucraine contro il Cremlino. Il gruppo si distingue fin dall’inizio non solo per l’impegno militare, ma per il forte valore simbolico della propria esistenza: russi che combattono contro l’esercito russo, mettendo in discussione la narrazione del conflitto come guerra “difensiva” o unanimemente sostenuta dalla società russa. Il RDK opera in coordinamento con le forze ucraine, mantenendo però una propria identità politica e organizzativa. I suoi membri sono considerati dal Cremlino nemici interni e traditori, e molti risultano condannati in contumacia o ricercati dalle autorità russe. Nel corso del conflitto, il Corpo dei Volontari Russi è stato coinvolto in operazioni militari sul territorio ucraino e in azioni a ridosso del confine russo nelle regioni di Bryansk, Belgorod e Kursk, attirando una forte attenzione mediatica e una dura reazione propagandistica da parte di Mosca.

Il racconto dei volontari

Nel corso del 2024 avevamo incontrato alcuni membri del corpo in una base operativa nei pressi di Kyiv. L’accesso alla struttura avveniva in condizioni di massima sicurezza: telefoni spenti, spostamenti controllati. Pochi giorni prima la base era stata colpita da un attacco con droni, a conferma del valore strategico del luogo. All’interno della struttura, uno degli spazi più significativi non era destinato alla pianificazione militare ma alla memoria. I volontari avevano allestito un luogo dedicato ai caduti, dove venivano conservati i nomi e i volti dei combattenti morti. Un rituale che chiamavano “Presente”. “Il ricordo dei nostri fratelli ci deve guidare ogni giorno e ci deve ricordare perché combattiamo” ci aveva raccontato Denis in una lunga chiacchierata. Chi lo ha conosciuto ne ricorda il carisma e la determinazione, ma anche l’attenzione verso i propri uomini. La sua vita era costantemente sotto minaccia. Si spostava con sistemi jammer per disturbare eventuali attacchi e non viaggiava mai senza misure di sicurezza. Per le autorità russe rappresentava non solo un nemico militare, ma un problema politico: l’esempio di un nazionalista russo apertamente schierato con l’Ucraina.

Per l’Europa

Secondo i suoi collaboratori, Kapustin attribuiva alla guerra un significato che andava oltre il conflitto locale. Nei colloqui privati parlava spesso dell’Europa, considerata fragile e impreparata di fronte alle sfide geopolitiche poste dalla Russia e da un sistema internazionale sempre più instabile. La sua visione era quella di un’Europa intesa nuovamente come civiltà, chiamata a recuperare capacità di difesa, forza e coesione identitaria. La morte di Denis Kapustin lascia una moglie e un figlio. Ma segna anche la scomparsa di una figura che ha incarnato con coraggio e sacrificio una delle contraddizioni più complesse di questa guerra: quella di cittadini russi che, per motivi politici e ideologici, hanno scelto di combattere contro il proprio Stato per difendere la libertà di un popolo fratello. Una storia scomoda, che difficilmente trova spazio in alcune narrazioni del conflitto ucraino, ma che contribuisce a comprenderne meglio le fratture interne e le dimensioni meno visibili.

Gli eroi non muoiono mai.

Borderline Visual

You may also like

Il caso Veneziani-Giuli: la cultura si fa con gli operai, non con i lamenti...

Gli USA sulla Groenlandia: ecco perché alleati non significa uguali

Riccione, il caso Villa Mussolini: potrà cambiare il nome, non la sostanza

Nardò, la prima scuola in Italia intitolata a Sergio Ramelli

Agamennone, Batman e il problema del tempo: l’Odissea di Nolan ha già aperto il...

Chi sproloquia contro la tradizione del Natale fa il gioco dei terroristi islamici

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin