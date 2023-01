Roma, 9 gen – Per molti è la “sexy tifosa” del mondiale in Qatar. All’anagrafe risulta Ivana Knoll. La ragazza, supporter della Croazia, ha fatto girare la testa a mezzo mondo sugli spalti durante la competizione terminata lo scorso mese.

Ivana Knoll, la sexy tifosa che fa infuriare il Qatar

Come riporta Dagospia, la sexy tifosa Ivana Knoll, ex miss Croazia, ha seguito la sua nazionale in abiti – per così dire – non esattamente sobri. Ne é scaturita un’ovvia esplosione sui social network, in particolare – manco a dirlo – su Instagram, come a un profilo ufficiale seguito da 3,6 milioni di followers. Le immagini, però, non hanno generato solo gli apprezzamenti – scontati – del pubblico maschile, ma anche un mare di critiche da parte dei qatarioti. Alcuni dei messaggi di attacco in quel mese recitavano quanto segue: “Nel caso non lo sapessi: qui è vietato vestirsi così”, oppure “Vergognati, rispetta la nostra cultura”. E ancora: “Sei in Qatar: rispetta le regole, questo è un Paese musulmano”.

“Mi scrivevano tanti calciatori. Voglio solo far sorridere”

Ora, la bella Ivana, “sexy tifosa che fa infuriare il Qatar”, rivela un particolare inedito: durante i Mondiali ha ricevuto anche numerosi messaggi da parte dei calciatori! “Ricordo che alcuni calciatori mi hanno inviato messaggi del tipo ‘come stai, blah, blah, blah’. Io mi diverto con tutti. Immagino che alla gente piaccio perché sono carina, ma non mi interessa incontrare nessuno. La mia intenzione è far sorridere la gente, tutto qui”.