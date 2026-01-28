Un quarto del Pil mondiale: cosa significa l’accordo commerciale tra Europa e India

Roma, 27 gen – L’accordo tra Unione Europea e India segna un passaggio nella trasformazione dell’ordine economico globale, perché unisce due grandi spazi demografici e produttivi dentro una cornice regolata di interdipendenza in un momento in cui il commercio torna a essere materia di potenza e non semplice amministrazione dei flussi. Bruxelles e New Delhi non stanno celebrando l’ennesima stagione del libero scambio, stanno costruendo una relazione strutturale che serve a entrambi per aumentare margini di autonomia in un sistema internazionale che si irrigidisce.

Europa e India arrivano ad un accordo storico

Il dato di scala chiarisce la portata: il blocco europeo e il Paese più popoloso del pianeta integrano porzioni rilevanti dei loro mercati, intervengono su tariffe, standard, servizi, mobilità professionale e cooperazione industriale. L’automotive europeo, oggi quasi escluso dal mercato indiano per via di barriere proibitive, entra in una traiettoria di accesso regolato con dazi drasticamente ridotti entro quote definite. Macchinari, chimica, farmaceutica e acciaio seguono un percorso di smantellamento tariffario progressivo che incide direttamente sul cuore dell’industria manifatturiera europea. La direzione è chiara: aprire spazi di sbocco per tecnologia, organizzazione produttiva e beni ad alto valore aggiunto europei in un’economia che sta espandendo infrastrutture, capacità industriale e domanda interna.

Il momento scelto non è neutro. Le tariffe sono tornate strumento geopolitico, le catene del valore sono diventate oggetto di competizione strategica, l’accesso a materie prime, tecnologie critiche e mercati di sbocco rientra ormai nella sfera della sicurezza economica. Gli Stati Uniti usano la leva commerciale come strumento di pressione politica, la Cina esercita peso sistemico attraverso scala industriale e controllo di nodi decisivi delle filiere. In questo contesto l’Europa cerca spazio di manovra costruendo reti di interdipendenza che riducano vulnerabilità senza chiudere l’economia. L’India rappresenta un partner funzionale a questa esigenza perché combina dimensione di mercato, crescita strutturale e volontà di mantenere un’autonomia strategica che la rende interlocutore stabile e non semplice appendice di un altro blocco.

L’India rafforza il suo ruolo senza perdere autonomia

Per New Delhi l’intesa consolida un passaggio di status. L’India rafforza il proprio ruolo di potenza sistemica, amplia l’accesso a un mercato ad alto potere d’acquisto, attrae capitali, tecnologia e standard produttivi avanzati. La riduzione dell’incertezza normativa e commerciale incide direttamente sul costo del capitale e sulla capacità di programmare investimenti di lungo periodo, fattore decisivo per un’economia che sta cercando di accelerare industrializzazione e modernizzazione delle infrastrutture. La cooperazione sulla decarbonizzazione industriale, sostenuta da investimenti europei per rendere gestibile l’impatto dei meccanismi sul carbonio alle frontiere, mostra un altro elemento strutturale: l’Europa esporta regole, procedure e modelli produttivi insieme alle merci, trasformando la dimensione normativa in leva economica.

Il punto più rilevante emerge oltre il capitolo tariffario. L’intesa si intreccia con il tema della sicurezza delle catene di approvvigionamento, della resilienza industriale, della cooperazione su ambiti come cybersicurezza, sicurezza marittima e segmenti della difesa industriale. L’economia diventa infrastruttura di un rapporto politico-strategico. In un mondo dove la separazione netta tra commercio e sicurezza si è dissolta, costruire interdipendenze selettive equivale a costruire stabilità reciproca e peso negoziale.

L’Europa si muove sul lungo periodo

Le frizioni con Washington si inseriscono qui. Gli interessi economici non coincidono più automaticamente con le alleanze politiche tradizionali, e ogni grande accordo ridisegna equilibri. L’Europa sviluppa relazioni strutturali con un attore che mantiene autonomia energetica e diplomatica, e questo modifica la geografia delle dipendenze. La scelta europea risponde a un’esigenza di autonomia funzionale, non a una logica ideologica. Dal lato europeo i benefici si concentrano nei settori dove l’Unione esprime vantaggi competitivi strutturali: meccanica, componentistica, chimica-farmaceutica, tecnologie ambientali, servizi avanzati. L’India, in fase di espansione industriale, genera una domanda stabile per beni capitali, know-how e organizzazione produttiva. La relazione crea uno sbocco di lungo periodo, non una finestra congiunturale.

Resta la dimensione politica interna, soprattutto in Europa. Ogni apertura commerciale produce effetti distributivi, e la tutela di comparti agricoli sensibili segnala che la sostenibilità sociale dell’integrazione commerciale pesa quanto l’efficienza economica. Gli accordi del XXI secolo funzionano quando integrano apertura e strumenti di gestione delle frizioni, perché la stabilità politica diventa condizione dell’apertura economica.

La potenza economica ha un peso politico

L’asse UE–India indica una direzione precisa nella nuova geografia del mondo: costruire spazi economici regolati tra attori che vogliono restare aperti e al tempo stesso meno vulnerabili. L’Europa tenta di muoversi come polo capace di tessere reti e non solo come mercato esposto alle decisioni altrui. L’India consolida la propria posizione di perno tra Occidente, Asia e Sud globale. In un sistema internazionale frammentato, la libertà di manovra nasce dalla capacità di scegliere le proprie interdipendenze. Questo accordo serve a questo, e misura la politica europea sul terreno reale della potenza economica.

Vincenzo Monti