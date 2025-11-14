LOGIN
venerdì, Novembre 14, 2025
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Instagram spegne i social del Blocco Studentesco dopo la vittoria elettorale: “non rispetta gli standard”
ApprofondimentiPoliticaPrimo Piano

Instagram spegne i social del Blocco Studentesco dopo la vittoria elettorale: “non rispetta gli standard”

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Instagram
Visita BoBet

Roma, 14 nov – Mentre va in scena l’ennesimo “No Meloni Day” – con l’intera infrastruttura mediatica pronta a denunciare quotidianamente la “deriva antidemocratica e fascista” dell’Italia – esiste una censura reale di cui non parla nessuno: quella che colpisce sistematicamente gli studenti del Blocco Studentesco, ma più in generale i contenuti politici sui social che non rispecchiano un determinato recinto ideologico.

Dopo il successo alla CPS di Cagliari Instagram spegne i social

L’ultimo episodio si lega a quanto già riportato dal Primato Nazionale due giorni fa: a Cagliari le elezioni studentesche del della CPS hanno visto la vittoria della lista guidata dal movimento giovanile di CasaPound, che per la prima volta nel capoluogo sardo ha espresso il proprio presidente. Ma soltanto poche ore dopo l’annuncio dato dal profilo nazionale del movimento e dalla sua omonima sarda, Instagram ha sospeso senza preavviso entrambi gli account. Nessuna segnalazione precedente, nessuna motivazione circostanziata, nessun canale di dialogo con chi dovrebbe garantire trasparenza e tutele digitali: solo l’ennesimo messaggio automatico che recita la formula rituale, “non rispetta gli standard della nostra Community”. Eppure, fanno sapere dai propri canali i ragazzi del fulmine cerchiato, quello stesso profilo, per un anno intero, non aveva ricevuto nemmeno un avviso o la rimozione di un singolo post. Poi, nel momento esatto in cui gli studenti identitari vincono un’elezione importante, cala la mannaia dei moderatori. Il movimento, attraverso un comunicato, ha parlato chiaramente di un atto «censorio» e «punitivo», una «coincidenza troppo perfetta» per non apparire per ciò che è. La sospensione, si legge, «mette in luce la dipendenza della partecipazione studentesca dai capricci di piattaforme private che decidono cosa può circolare e cosa no, quali visioni politiche possono essere ascoltate e quali devono sparire con un clic». Un punto dirimente, perché riguarda non solo il Blocco, ma l’autonomia degli studenti italiani nel loro complesso.

Un’infrastruttura digitale che non è neutrale

Il problema è evidente a chiunque non sia offuscato da pregiudizi politici: i social sono diventati l’infrastruttura attraverso cui passa buona parte della comunicazione politica, anche quella che arriva o parte dalle scuole. Ma questa infrastruttura non è neutrale. Le stesse piattaforme che colpiscono ripetutamente il Blocco, CPI o altre realtà identitarie lasciano campo libero a contenuti infinitamente più aggressivi quando provengono dai soggetti “giusti”: apologie della rivoluzione bolscevica sui canali di Rete degli Studenti Medi (un sindacato studentesco con quasi 15.000 iscritti), organizzazioni antifà che convocano raid e contro-manifestazioni con il solo ausilio dei direct, campagne d’odio selettive e molto poco spontanee che sono il pane quotidiano dei collettivi studenteschi e universitari di sinistra. Tutto tollerato, tutto ritenuto perfettamente compatibile con quegli stessi “standard della Community” che condannano altri alla scomparsa digitale. E così la censura, più che una percezione diventa un metodo di repressione di un’area politica che non rientra nel racconto rassicurante della “gioventù progressista” così cara a quotidiani e talk show.

Chi può condividere la sua politica e chi no

Il Blocco Studentesco produce rappresentanza reale, vince le elezioni scolastiche, mette radici nelle scuole con progetti, iniziative, presenze fisiche. Eppure non può “condividere” la sua politica. Sarà che il mondo studentesco deve essere mostrato sempre e comunque come progressista, uniforme, rassicurante. Una vecchia storia che va bene un po’ a tutti. Ma il punto sollevato rimane politico e centrale: l’Italia non può più permettersi che l’autonomia degli studenti venga filtrata da una burocrazia digitale opaca che esegue interessi privati. È necessario aprire un dibattito reale, culturale e istituzionale, su come garantire spazi digitali non ostili alla rappresentanza studentesca. Gli strumenti ci sono: la Costituzione, in primis, tutela libertà di espressione e associazione; il Digital Services Act impone trasparenza alle piattaforme; lo Statuto degli studenti garantisce la rappresentanza. In gioco non c’è il diritto degli studenti a esistere politicamente.

Vincenzo Monti

You may also like

Non chiamateli progressisti: la Gen Z è molto più interessante di quanto crediate

Educazione sessuo-affettiva: la retromarcia del governo e la visione politica che non c’è

Quasi il 50 per cento dei detenuti nelle carceri minorili italiane è straniero: i...

Immigrazione, il tabù che paralizza la politica: Brescia e la sfida della Remigrazione

Quando tocca agli antifascisti fare i “paria”. Il caso Kojima–Zerocalcare e l’autocensura che torna...

Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin