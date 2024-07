Olimpiadi di Parigi, l’imbarazzante cerimonia Lgbt scatena i meme sul web

Roma, 29 lug – Le Olimpiadi di Parigi hanno scatenato un putiferio di meme. Per meglio dire, lo ha fatto la “incredibile” cerimonia inaugurale, con il suo profilo propagandistico e arcobalenato che, questa volta, non ha riscosso consensi unanimi nemmeno sul fronte progressista. Tutto troppo pacchiano, troppo volgare, troppo in generale, senza alcun senso della misura. Il web, naturalmente, ha reagito, producendo una serie di meme – ma anche vignette – che in certi casi hanno lasciato scappare più di una risata.

Olimpiadi di Parigi, il meme è il vero vincitore

Per quelli sportivi riparleremo a fine agosto, ma per ora le Olimpiadi di Parigi hanno un vincitore satirico, ovvero il meme. Senza dimenticare la classica vignetta. Una delle prime immagini che ci viene in mente cambia semplicemente il nome alla manifestazione: non più l’Olimpiade, ma direttamente un Gay Pride in svolgimento nella capitale francese. La firma è quella di Alfio Krancic.



Dovremmo essere al riparo da immagini volgari, ma esistono le eccezioni. Specialmente se dobbiamo descrivere un fenomeno – la cerimonia – che è stato volgare, non possiamo non riportare integralmente un altro meme che risponde alla volgarità con altrettanta volgarità. Qui la “kermesse sportiva” parigina è rappresentata direttamente con un organo sessuale maschile al posto del logo, a bersagliare chiaramente la propaganda omosessuale che ha contraddistinto l’inaugurazione.



Qualcuno ha poi deciso di buttarla sulla critica tradizionale alla “sinistra che non è più sinistra rossa, ma – ad essere generosi – fucsia.

Il meme che ha fatto più ridere, però, è il seguente. Scena di un film, un personaggio alza le mani per non subire il fuoco alleato ed urlando disperato: “Non sparate! Sono francese”. A cui segue la richiesta: “Provalo!”. Ed ecco che entra in gioco il collage “memato”, in cui appare il Bacco “arcobalenato” messo in scena dai “geniali” autori della cerimonia.



Qualcuno è anche stato più “violento” simulando la guida di un auto in corsa verso la “ultima cena Lgbt”…ultima in tutti sensi.



L’elenco potrebbe essere sconfinato. Invitiamo i lettori a cercare sul web, se non altro per riuscire a rilassarsi e a combattere la depressione…