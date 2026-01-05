LOGIN
lunedì, Gennaio 5, 2026
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » “Il patto era politico”, l’house organ di Askatasuna smentisce il sindaco di Torino
ApprofondimentiInferno SpaPrimo Piano

“Il patto era politico”, l’house organ di Askatasuna smentisce il sindaco di Torino

by Francesca Totolo
Scritto da Francesca Totolo 0 commento
Askatasuna
Galt Media

Roma, 5 gen – “Il patto per il bene comune era, non va nascosto, il punto d’incontro tattico tra esigenze e storie profondamente diverse”, ha evidenziato Infoaut, voce del centro sociale Askatasuna di Torino sgomberato lo scorso 18 dicembre: “Da parte dei militanti e delle militanti dell’autonomia torinese, c’era il bisogno di rispondere ad un attacco a 360 gradi nei confronti delle esperienze di autorganizzazione in città. Ma anche di prendere atto che una stagione delle forme che aveva assunto questa autorganizzazione in passato si stava chiudendo. Senza rinnegare la propria storia e la propria natura antagonista. Dall’altro lato l’amministrazione di centro-sinistra voleva evitare che la compagine di destra al governo del paese utilizzasse lo sgombero per pesare sugli assetti politici cittadini dall’esterno e che esso potesse influire sulla tenuta della maggioranza in Comune”.

“Tentativo del sindaco di mascherare una scelta politica”

Stefano Lo Russo, sindaco dem di Torino, e la sua amministrazione avevano avviato il processo di legalizzazione di Askatasuna in quando considerato “bene comune”. Per gli antagonisti di Infoaut, questa era solo una strategia per nascondere la reale volontà: “Nonostante ciò, la retorica che il sindaco ha messo in campo è sempre stata sulla difensiva, un tentativo di mascherare la realtà dei fatti dietro un velo di ipocrisia che si può riassumere nella parola ‘legalizzazione’”. Non solo: quello del sindaco è stato “l’ennesimo tentativo di mascherare una scelta politica come un atto amministrativo, invece di rivendicarla apertamente”.

Secondo Infoaut, “il sindaco voleva la botte piena e la moglie ubriaca, sperava di portare avanti la sua immagine di moderato affidabile (una posa che in questa epoca storica non produce nessun consenso) senza alienarsi i consensi di chi in città vorrebbe una sinistra perlomeno più coraggiosa”.

Locazioni a canone agevolato agli antagonisti

Come ha evidenziato Francesco Borgonovo su La Verità, Radio Blackout, emittente dell’antagonismo torinese e voce narrante di Askatasuna, è stata fondata nel 1992 e, dal 1995, ha trovato sede in un edificio pubblico della circoscrizione 7 di Torino. Grazie a una concessione sempre rinnovata dalle giunte di sinistra, la radio beneficia di un canone agevolato. L’ultimo contratto firmato, scaduto due mesi fa, risale al settembre del 2019. E prevede un affitto di 6.965 euro all’anno contro un valore di mercato di 14.075 euro. Il motto di Radio Blackout è “One Station Against the Nation”. La rivoluzione degli antagonisti duri e puri però passa dai doni del Comune.

Certamente ben poco cosa rispetto ai milioni di euro ricevuti da altre realtà antagoniste grazie ai fondi del Pnrr. Vicende che erano già state documentate nel mio libro “Emergenza antifascismo”. Nel giugno del 2022, il sito di Roma Capitale aveva pubblicato progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Milioni di euro del Pnrr

Tra questi, spuntava l’intervento al Porto Fluviale Rec House, un immobile occupato da vent’anni dall’estrema sinistra. A questo progetto, erano stati assegnati ben 11 milioni di euro per la realizzazione di case e negozi.

A Napoli, le risorse del Pnrr sono state concesse per restaurare l’immobile ex Opg di Materdei, occupato dal centro sociale Je So’ Pazzo sette anni fa. Ai compagni napoletani, che in quella occupazione hanno fondato il partito di estrema sinistra Potere al Popolo, sono stati assegnati 16 milioni di euro. Nella delibera del sindaco Gaetano Manfredi, veniva indicata una generica “rigenerazione e valorizzazione dell’ex Ospedale psichiatrico giudiziario”. La prima coccola istituzionale arrivò però nel 2016 da Luigi De Magistris. L’ex sindaco partenopeo legalizzò, di fatto, l’occupazione ex Opg con la delibera “Beni Comuni”, evitandone lo sgombero.

Nello stesso pacchetto regalo, erano state miracolate anche altre occupazioni rosse. Come l’Asilo Filangieri, il Lido Pola, Villa Medusa, l’ex scuola Schipa, il Convento delle Cappuccinelle e l’ex Conservatorio Santa Maria della Fede. A queste roccaforti rosse, non è stato applicato alcun contratto di locazione per l’utilizzo delle strutture, ma è stato loro concesso il cosiddetto “uso civico”. Ai fondi del Pnrr, ha avuto accesso anche il sopracitato Lido Pola, struttura occupata a Bagnoli dagli antagonisti nel 2013: “È promosso dal Cnr in collaborazione con il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, l’Ingv, il Comune e, in rappresentanza della Comunità del Lido Pola cui è affidato l’omonimo bene, Il Quadrifoglio, associazione Caracol e associazione Jolie Rouge Aps. L’investimento è di 14 milioni di euro”.

Francesca Totolo

Esperta in immigrazione e geopolitica, Francesca Totolo è ricercatrice indipendente, reporter e scrittrice. Le sue inchieste, riprese da diversi media internazionali, hanno svelato le zone d’ombra del mondo globalizzato, delle organizzazioni non governative, dei movimenti politici e delle false flag governative contro i cosiddetti Stati canaglia. Con Altaforte Edizioni ha pubblicato cinque libri: “Inferno Spa”, “Coronavirus: tutto ciò che non torna sull’epidemia che ha scosso il mondo”, "La morale sinistra", "Emergenza antifascismo" e "Le vite delle donne contano".

You may also like

Donald Trump, il presidente del sistema

Aggressione al Venezuela, l’ennesima stoccata di Donald Trump al multipolarismo

Intervista a Davide “Mister” Marra, pioniere dei social, podcaster e creator di Porn Hub,...

Pierre Drieu La Rochelle, l’imperdonabile che sognò l’Europa

Lo stress test di Capodanno: quando lo spazio pubblico europeo diventa degli “altri”

White Rex è vivo: la clamorosa beffa ai servizi segreti russi

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin