Libri: esce “Polvere e cemento… il viaggio di Ottavio” di Olga Tordonato

Milano, 25 giu – È disponibile in libreria e negli store digitali Polvere e Cemento …il viaggio di Ottavio, il nuovo romanzo psicologico di Olga Tordonato, pubblicato da Accornero Edizioni. Il libro intreccia introspezione, mistero e suggestioni legate al mondo dell’Urbex, l’esplorazione urbana dei luoghi abbandonati, trasformando edifici in rovina, ospedali dismessi e ville dimenticate nello specchio delle fratture interiori del protagonista.

Esce “Polvere e cemento… il viaggio di Ottavio” di Olga Tordonato

Al centro della storia c’è Ottavio Fishermann, cinquantenne di successo, uomo dalla carriera brillante e dalla vita apparentemente impeccabile nella Milano produttiva e performante. Dietro l’immagine ordinata, però, si nasconde un vuoto profondo, legato al fantasma di un’infanzia traumatica e a una quotidianità sempre più simile a una prigione dorata. L’equilibrio di Ottavio comincia a incrinarsi con l’arrivo di Violet, figura elegante e sfuggente che lo segue tra i vicoli di Parigi e gli lascia enigmi nascosti tra le pagine dei libri. Violet sembra conoscere il protagonista più di quanto lui conosca se stesso e lo costringe a confrontarsi con ciò che ha rimosso. La sua ricerca lo condurrà fino alla Tenuta Ferry, a Grasse, in Provenza, dove il confine tra verità, memoria e allucinazione diventerà sempre più instabile.

Un thriller psicologico

Con Polvere e Cemento …il viaggio di Ottavio, Olga Tordonato firma un thriller psicologico che assume anche i tratti di un viaggio di formazione tardiva. Il contrasto tra il cemento della Milano del successo e la polvere dei luoghi abbandonati diventa metafora di una società sospesa tra apparenza, performance e bisogno di autenticità. Il romanzo, sottolinea Accornero Edizioni, punta su una narrazione capace di unire tensione narrativa e indagine interiore, esplorando i traumi del passato e le gabbie della quotidianità contemporanea.

La Redazione