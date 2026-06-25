LOGIN
giovedì, Giugno 25, 2026
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Libri: esce “Polvere e cemento… il viaggio di Ottavio” di Olga Tordonato
ApprofondimentiCulturaPrimo Piano

Libri: esce “Polvere e cemento… il viaggio di Ottavio” di Olga Tordonato

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Polvere e Cemento Olga Tordonato
Remigrazione

Milano, 25 giu – È disponibile in libreria e negli store digitali Polvere e Cemento …il viaggio di Ottavio, il nuovo romanzo psicologico di Olga Tordonato, pubblicato da Accornero Edizioni. Il libro intreccia introspezione, mistero e suggestioni legate al mondo dell’Urbex, l’esplorazione urbana dei luoghi abbandonati, trasformando edifici in rovina, ospedali dismessi e ville dimenticate nello specchio delle fratture interiori del protagonista.

Esce “Polvere e cemento… il viaggio di Ottavio” di Olga Tordonato

Al centro della storia c’è Ottavio Fishermann, cinquantenne di successo, uomo dalla carriera brillante e dalla vita apparentemente impeccabile nella Milano produttiva e performante. Dietro l’immagine ordinata, però, si nasconde un vuoto profondo, legato al fantasma di un’infanzia traumatica e a una quotidianità sempre più simile a una prigione dorata. L’equilibrio di Ottavio comincia a incrinarsi con l’arrivo di Violet, figura elegante e sfuggente che lo segue tra i vicoli di Parigi e gli lascia enigmi nascosti tra le pagine dei libri. Violet sembra conoscere il protagonista più di quanto lui conosca se stesso e lo costringe a confrontarsi con ciò che ha rimosso. La sua ricerca lo condurrà fino alla Tenuta Ferry, a Grasse, in Provenza, dove il confine tra verità, memoria e allucinazione diventerà sempre più instabile.

Un thriller psicologico

Con Polvere e Cemento …il viaggio di Ottavio, Olga Tordonato firma un thriller psicologico che assume anche i tratti di un viaggio di formazione tardiva. Il contrasto tra il cemento della Milano del successo e la polvere dei luoghi abbandonati diventa metafora di una società sospesa tra apparenza, performance e bisogno di autenticità. Il romanzo, sottolinea Accornero Edizioni, punta su una narrazione capace di unire tensione narrativa e indagine interiore, esplorando i traumi del passato e le gabbie della quotidianità contemporanea.

La Redazione

You may also like

La voce del giudice e la voce del giurista

Verso la Riserva Territoriale: se lo Stato si ricorda (finalmente) del popolo in armi

Noto, tutti assolti per il reparto occupato

Il ricordo di Cecchin a via Montebuono: anche il silenzio fa paura alla sinistra

Torino assume autisti all’estero: il globalismo low-cost passa dai trasporti pubblici

Cinema, cosmo e identità: la lezione di Anime Interstellari

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin