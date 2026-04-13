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Home » Quasi il 60 per cento dei minori migranti non accompagnati accolti in Italia dichiara di avere 17 anni: ecco perché la Legge Zampa deve essere definitivamente cancellata
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Quasi il 60 per cento dei minori migranti non accompagnati accolti in Italia dichiara di avere 17 anni: ecco perché la Legge Zampa deve essere definitivamente cancellata

by Francesca Totolo
Scritto da Francesca Totolo 0 commento
Migranti
Galt Media

Roma, 13 apr – Quante volte, guardando lo sbarco degli immigrati nei porti italiani, abbiamo assistito a sfilate di uomini nerboruti e in perfetta forma fisica, nonostante fosse stata annunciata una considerevole presenza a bordo delle navi delle Ong di donne e bambini non accompagnati? I numeri del Viminale confermano che, negli ultimi dieci anni, i minorenni sbarcati sono stati il 14 per cento del totale.

Come riportato da Lost in Europe, dal 2021 al 2023, 51.433 minori migranti non accompagnati sono scomparsi dai centri di accoglienza europei. Di questi 22.899 da quelli italiani. Ben il 45 per cento. Sono due i probabili motivi di questi allontanamenti: la volontà di raggiungere parenti in altri Paesi europei e quella di fuggire prima di ulteriori indagini sulla reale età anagrafica.

Quasi 6 minori non accompagnati su 10 dichiara di avere 17 anni

La realtà è sempre ben spiegata dai numeri. Dal 2016 al febbraio del 2026, in media, il 57 per cento dei minori migranti non accompagnati ospiti nei centri di accoglienza in Italia dichiarava di avere 17 anni. Ben il 91,5 per cento erano maschi.

Nel 2025, ad esempio, il 54 per cento dei minori migranti erano maschi di 17 anni. In media, negli ultimi undici anni, i bambini tra gli 0 e i 14 anni sono stati solo 10,5 per cento del totale. Vi ricordate quando gli esponenti della sinistra, dopo essere saliti a bordo delle navi delle Ong, parlavano di bambini e di “scheletrini” per accelerare lo sbarco? Per la teoria della probabilità, erano adolescenti o giovani adulti almeno 9 su 10.

Questi dati dovrebbero mettere in discussione il sistema di accoglienza dei minorenni in Italia, partendo dalla Legge Zampa sui minori migranti non accompagnati. Tale legge, che ha visto come prima firmataria Sandra Zampa del Pd, aveva ulteriormente complicato la procedura di accertamento riguardante la reale età degli immigrati che si dichiarano minorenni dopo lo sbarco in Italia. L’introduzione di un farraginoso approccio multidisciplinare, volto di fatto a eliminare i test sanitari come quello delle radiografie ossee. E un aumento delle possibilità di ricorso avevano reso quasi impossibili i dovuti controlli. In caso di dubbio, l’immigrato veniva considerato minorenne.

Obbligatorietà dei test radiologici

Come è noto, la stragrande maggioranza dei sedicenti minori sbarcati in Italia sono sprovvisti di documenti d’identità. Per questo motivo, la Legge Zampa veniva utilizzata in modo strumentale per accedere ai percorsi d’accoglienza e alle norme che tutelano i minorenni. Primo fra tutti l’impossibilità di essere espulsi. Il Decreto-Legge n. 133 del 5 ottobre 2023 ha introdotto delle modifiche alle legge del Partito Democratico riguardanti la procedura di identificazione. È stata introdotta la possibilità di accertamenti antropometrici anche in strutture non sanitarie e restrizioni per chi dichiara falsamente la minore età. Ma ciò non basta. I test radiologici sui minori dovrebbero essere resi obbligatori, anche per salvaguardare i veri minorenni nelle strutture d’accoglienza. L’immigrato che si dichiara falsamente di minore età dovrebbe essere imputato per truffa ai danni dello Stato o false dichiarazioni o attestazioni a pubblico ufficiale sull’identità.

Uno studio, pubblicato sul National Library of Medicine, ha analizzato i referti finali di 295 sedicenti minori esaminati presso l’ospedale Maggiore della Carità di Novara, centro di riferimento per il Piemonte Orientale, ed effettuati tra il primo gennaio 2018 e il 31 dicembre 2023. L’analisi ha rivelato che, nel 41,4 per cento dei casi, era stata riscontrata un’età ossea di 19 anni. Complessivamente il 71,5 per cento delle radiografie ha mostrato un’età pari o superiore a 18 anni.

Francesca Totolo

Esperta in immigrazione e geopolitica, Francesca Totolo è ricercatrice indipendente, reporter e scrittrice. Le sue inchieste, riprese da diversi media internazionali, hanno svelato le zone d’ombra del mondo globalizzato, delle organizzazioni non governative, dei movimenti politici e delle false flag governative contro i cosiddetti Stati canaglia. Con Altaforte Edizioni ha pubblicato cinque libri: “Inferno Spa”, “Coronavirus: tutto ciò che non torna sull’epidemia che ha scosso il mondo”, "La morale sinistra", "Emergenza antifascismo" e "Le vite delle donne contano".

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