LOGIN
martedì, Novembre 11, 2025
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
Tra conservazione e rivoluzione: l’altra America di Yellowstone
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Remigrazione e Riconquista, nuove adesioni da tutta Italia in vista di Brescia
ApprofondimentiPoliticaPrimo Piano

Remigrazione e Riconquista, nuove adesioni da tutta Italia in vista di Brescia

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Remigrazione
Visita BoBet

Roma, 11 nov – Continua a crescere il Comitato Remigrazione e Riconquista, che nelle ultime ore ha registrato nuove adesioni da parte di associazioni e amministratori locali provenienti da diverse regioni d’Italia. La rete nazionale si consolida così in vista della presentazione ufficiale di sabato 15 novembre a Brescia, primo appuntamento pubblico del progetto.

Nuove adesioni per la Remigrazione

Tra le nuove realtà associative che hanno aderito figurano il Circolo Almirante La Spezia, Sempre Domani, Ricostruzione Nazionale, Aries Onp, MAT – Movimento Autonomista Toscano, Destra Sociale e il Circolo Aletheia Sicilia. Sul fronte istituzionale spiccano invece le adesioni di Barbara Nannucci, consigliere di quartiere a Firenze; Cinzia Cerdini, consigliere comunale a Pistoia; Alessandro Messa, consigliere comunale a Guidonia Montecelio (Roma); Oscar Rizzini, Massimo Menotti, Gabriele Omacini e Carlo Trifoglietti, consiglieri comunali di Fornovo San Giovanni (Bergamo); Primo Turchetti, consigliere comunale a Laino (Como). “Stiamo ricevendo centinaia di messaggi da tutta Italia – dichiara il Comitato – da amministratori, associazioni e cittadini che intendono partecipare e dare il proprio contributo. Il progetto cresce ogni giorno, sostenuto da entusiasmo e volontà di impegno”.

In vista del convegno di Brescia

L’appuntamento di Brescia, che segnerà l’avvio della fase territoriale e anticiperà la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare, rappresenterà un passaggio cruciale nella costruzione del comitato. Le nuove adesioni, sottolinea la nota, “consolidano ulteriormente la struttura, ampliando la partecipazione e il radicamento del comitato”. “Continueremo ad aggiornare su tutte le adesioni, le iniziative locali e le prossime tappe attraverso i nostri canali ufficiali”, conclude la comunicazione. Il luogo preciso dell’evento di Brescia sarà reso noto nei prossimi giorni.

Vincenzo Monti

You may also like

Trump riceve Al-Jolani: la fine impietosa della “guerra al terrorismo”

Iria Incontra: al Teatro Valentino le “Storie di confine” di Toni Capuozzo

Maestra assolta dopo sesso con minorenni: la giustizia è donna?

Sydney Sweeney uccide il woke con uno sguardo. Ed è già meme

Mishima, il film “maledetto” torna in Giappone: il Paese riscopre la forza della sua...

Luci LED per albero di Natale: risparmio, sicurezza e lunga durata

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin