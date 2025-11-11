Remigrazione e Riconquista, nuove adesioni da tutta Italia in vista di Brescia

Roma, 11 nov – Continua a crescere il Comitato Remigrazione e Riconquista, che nelle ultime ore ha registrato nuove adesioni da parte di associazioni e amministratori locali provenienti da diverse regioni d’Italia. La rete nazionale si consolida così in vista della presentazione ufficiale di sabato 15 novembre a Brescia, primo appuntamento pubblico del progetto.

Nuove adesioni per la Remigrazione

Tra le nuove realtà associative che hanno aderito figurano il Circolo Almirante La Spezia, Sempre Domani, Ricostruzione Nazionale, Aries Onp, MAT – Movimento Autonomista Toscano, Destra Sociale e il Circolo Aletheia Sicilia. Sul fronte istituzionale spiccano invece le adesioni di Barbara Nannucci, consigliere di quartiere a Firenze; Cinzia Cerdini, consigliere comunale a Pistoia; Alessandro Messa, consigliere comunale a Guidonia Montecelio (Roma); Oscar Rizzini, Massimo Menotti, Gabriele Omacini e Carlo Trifoglietti, consiglieri comunali di Fornovo San Giovanni (Bergamo); Primo Turchetti, consigliere comunale a Laino (Como). “Stiamo ricevendo centinaia di messaggi da tutta Italia – dichiara il Comitato – da amministratori, associazioni e cittadini che intendono partecipare e dare il proprio contributo. Il progetto cresce ogni giorno, sostenuto da entusiasmo e volontà di impegno”.

In vista del convegno di Brescia

L’appuntamento di Brescia, che segnerà l’avvio della fase territoriale e anticiperà la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare, rappresenterà un passaggio cruciale nella costruzione del comitato. Le nuove adesioni, sottolinea la nota, “consolidano ulteriormente la struttura, ampliando la partecipazione e il radicamento del comitato”. “Continueremo ad aggiornare su tutte le adesioni, le iniziative locali e le prossime tappe attraverso i nostri canali ufficiali”, conclude la comunicazione. Il luogo preciso dell’evento di Brescia sarà reso noto nei prossimi giorni.

Vincenzo Monti