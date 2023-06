Roma, 16 giu – Salvadanaio ricco, più ricco di quanto si possa immaginare. “Dove può arrivare la parsimonia” potrebbe essere un tema su cui riflettere, perché la storia condivisa da un messicano (con tanto di video su TikTok) è di quelle abbastanza incredibili, in grado di suscitare anche una certa invidia.

Salvadanaio aperto: dentro oltre 17mila euro

Il signore in questione ha infilato ogni giorno, per due anni, una banconota o una moneta di taglio variabile nel suo salvadanaio, con la classica forma di maialino. E così facendo ha messo da parte una cifra considerevole. L’uomo, un messicano, ha deciso di condividere sui social l’apertura del salvadanaio, e il video risultante è stato pubblicato su TikTok dalla figlia, sbalordita dalla quantità di denaro emersa e risparmiata dal genitore. Naturalmente, la testimonianza visiva è diventata virale, totalizzando oltre 19 milioni di visualizzazioni. E il motivo è nell’ammontare incredibile di denaro all’interno del salvadanaio stesso: 17.300 euro.

“Ci ho messo ore per contarli tutti”

La ragazza, nel video, chiede agli utenti: “Quanto credi che abbia risparmiato mio padre?”. Il video mostra il momento in cui lo scrigno viene distrutto: cadono tante monete a terra ma anche tante banconote. Il risultato è che l’uomo ha impiegato diverse ore per riuscire a contarle, e il risultato è sbalorditivo: 324.640 pesos messicani, circa 19.096 dollari americani e 17.300 euro, in due anni. I commenti sul video ovviamente si sono sprecati: “Non c’è da stupirsi se non si trovano monete per dare il resto”, ironizza qualcuno. Altri invidiano: “Vorrei avere la stessa capacità di risparmiare”. Infine, il banale stupor. “Incredibile”, ha commentato un altro utente.

Alberto Celletti