Roma, 16 giu – Un pornoattore gay nel cast della nuova “Sirenetta” della Walt Disney? Così sostiene il The Sun, diffondendo una notizia che ha messo in imbarazzo la casa di produzione.

Il pornoattore gay ne “La Sirenetta”

I quotidiani britannici ne parlano con insistenza e la notizia viene ripresa anche dalla Nbc. Il pornoattore gay nel cast della Sirenetta sarebbe Stefano Tomadini, 24 anni, concorrente anche di Temptation Island, ma che secondo la stampa inglese ha recitato anche come attore in film porno per omosessuali. La storia, da quanto ricostruito, sarebbe andata così: la Disney aveva deciso di assumere modelli maschili dal fisico prestante e sexy per intepretare i “tritoni”, ovvero gli uomini pesce del regno sottomarino.L’idea era stata ritenuta non inappropriata per un film rivolto ai bambini, ma nessuno di loro avrebbe immaginato che tra loro sarebbe potuto finire anche un pornoattore gay.

“Ha recitato in tre film hard”

Così fonte interna alla casa di produzione ha riferito ai giornalisti britannici: “Non avevamo idea dei video audaci di Stefano e, dato che “La Sirenetta” è il grande successo estivo per bambini, è un po’ imbarazzante per la Disney“. Tomadini, nei film hard interpretati, avrebbe usato un nome diverso, secondo il Daily Mail: “È apparso in tre video porno come Dante Ferrari: per le sue performance è stato pagato tra le 800 e le 1000 sterline”. Intanto, la direzione woke non si frena. La compagnia ha previsto anche una serie animata basata sulla Sirenetta, con ancora una volta protagonista una Ariel nera.