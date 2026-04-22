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Home » Torino, Via Nizza: pista ciclabile o autostrada dello spaccio?
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Torino, Via Nizza: pista ciclabile o autostrada dello spaccio?

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Galt Media

Torino, 22 apr – Una pista ciclabile trasformata in un’autostrada dello spaccio. Siamo a Torino, e più precisamente in Via Nizza, importante arteria stradale del capoluogo piemontese.

Il comunicato del Comitato Torino Tricolore

La denuncia arriva da parte di Matteo Rossino, portavoce del Comitato Torino Tricolore, attraverso video e foto che documentano come la tanto discussa pista ciclabile di via Nizza oggi sia utilizzata per lo più da pusher in monopattino.

Esordisce lo stesso Rossino in un breve comunicato: “Abbiamo voluto documentare con video e foto ciò che residenti e commercianti di via Nizza vedono ogni giorno. ovvero una pista ciclabile diventata autostrada dello spaccio, come è stata soprannominata.”

“Terra di nessuno”

Continua quindi la nota del movimento identitario: “Non bastavano tutti i problemi che questa ciclabile ha già creato riducendo i posti auto, facendo chiudere negozi e aumentando gli incidenti tra auto e bici. Ora è anche usata dai pusher in monopattino per distribuire la droga tra i quartieri San Salvario e Nizza Millefonti, fino all’ormai nota piazza Bengasi. La cosa vergognosa è che tutto questo accade alla luce del sole, tutti lo sanno, noi lo denunciamo da anni. Ma nessuno fa nulla, come se questa zona di Torino fosse terra di nessuno. Noi siamo pronti a tornare in strada”.

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