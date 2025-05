Luis Enrique , esterno 23 enne in forza al Marsiglia, è molto vicino ai nerazzurri. Marotta si era già mosso questo inverno per avere una precedenza sul giocatore: questa scelta sembra giovargli. Le conferme arrivano direttamente dalla www.gazzetta.it . Secondo quanto riportato dallo stesso giornale, le richieste del Marsiglia si sono abbassate

You may also like