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Home » Champions League, Chelsea-Psg 0-3: parigini troppo forti, super Kvara
Calcio

Champions League, Chelsea-Psg 0-3: parigini troppo forti, super Kvara

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
white and black soccer ball on side of green grass field during daytime
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La squadra di Luis Enrique batte quella inglese anche la sera di martedì 17 marzo allo Stamford Bridge di Londra, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Come da pronostici, il Paris Saint Germain vince anche la gara di ritorno di questi ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea ed accede al turno successivo. Ennesima super prova dei francesi campioni in carica, che eliminano gli inglesi con un netto 0-3.

La formazione di Luis Enrique si è imposta senza alcun tipo di problema allo Stamford Bridge di Londra la sera di martedì 17 marzo. Ed ora avanti i prossimi avversari per la squadra che detiene il titolo di campione d’Europa.

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Champions League, Chelsea-Psg 0-3: il racconto del match

La gara si mette subito in discesa per il Paris Saint Germain, che dopo aver vinto 5-2 davanti ai propri tifosi al 6’ è già in vantaggio: lancio lungo dalla difesa per Kvaratskhelia, che si fa beffe del difensore e col sinistro batte Mendy da ottima posizione. I francesi continuano a giocare e poco dopo arriva il raddoppio: una perla assoluta di Barcola, che replica il gol che aveva fatto Ronaldinho con il Barcellona nello stesso stadio.

Nella seconda frazione gli ospiti amministrano sostanzialmente la gara. Gli inglesi ci provano solamente da calcio piazzato, per il resto diventa poco più che un allenamento. Nel finale c’è spazio anche per la gioia personale di Mayulu, che arriva in contropiede e chiude i conti definitivamente con un bel destro all’angolino basso. È 0-3 Psg, Chelsea eliminato.

Chelsea eliminato, Psg ai quarti di finale contro una tra Liverpool e Galatasaray

Il Chelsea non riesce a superare l’ostacolo dei campioni d’Europa in carica. I Blues devono dunque arrendersi due volte in maniera netta in una settimana: dopo il ko per 5-2 all’andata al Parco dei Principi infatti, sono 3 i gol di distanza anche al ritorno in terra inglese. La squadra campione del mondo in carica quindi viene eliminata dagli ottavi di finale della Champions League.

Avanza ancora il Paris Saint Germain, che dimostra di essere una formazione ricca di assi nella manica. Successo sul velluto per i francesi, che raggiungono con merito la top 8 della coppa dalle grandi orecchie. Qui però non sanno ancora l’avversario che troveranno: potrebbe essere il Liverpool, un’altra inglese, oppure la sorpresa Galatasaray. I turchi hanno vinto l’andata 1-0 ad Istanbul, ma questa sera si gioca ad Anfield e i Reds hanno le carte in regola per compiere la rimonta.

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