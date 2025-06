Finisce l’ era di Luciano Spalletti sulla panchina dell’ Italia. In conferenza stampa il tecnico toscano lo ha annunciato così: “Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dall’ incarico di CT della nazionale. Mi è dispiaciuto. Io non avrei mollato, sono stato abituato così. Si tratta però di esonero e

You may also like